Rana Kaplan: İş dünyasında kadınların özgün potansiyeli ortaya çıkarmak değerli

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde iş dünyasında kadınların yeri, pozisyonları, yetkinlikleri bir kez daha gündeme geldi. Pek çok marka, iş yeri güçlü kadın liderler yetiştirmek için şirket politikalarını gözden geçirirken, Türkiye Yetkinlik Akademisi Kurucusu Rana Kaplan, farklı bir bakış açısı sunuyor. Kaplan, kadınları güçlendirmek yerine, kadının özgün potansiyelinden fayda görmenin şirketler açısından çok daha doğru bir yaklaşım olacağını belirtiyor.

Lütuf değil, kazanç!

Kaplan, “Üretimde, satışta, yönetimde cinsiyet dengesini sağlamaktaki amacın, kadını güçlendirmek değil, kadının mevcudiyetinde zaten var olan güçlü ve özgün potansiyelinden fayda görmek olduğunu anlamak gerekiyor. Bu yüksek fayda, kadın için değil; organizasyon için, gelecek için, iyi sonuçlar için, hatta yaşam için önemli. Kadının iş yaşamındaki potansiyeli keşfetmesini desteklemek lütuf değil kazanç olduğunu daha güçlü vurgulamalıyız” dedi.

Rana Kaplan, iş dünyasındaki kadın istihdamını arttırma çabasının zaman zaman sınırlı kaldığını ifade ediyor. Kaplan, “Aksiyonların fayda sağlayacak olmasından ziyade faydanın verimliliğine mutlaka bakmamız gereken zamanlardayız. Verimlilik, kaliteyle; kalite ise bilinçle oluşur. İnsanlar gibi kurumların da bilinci var. Bilinç oluşumu da, mutlaka derinlik gerektirir. Kurum kültürü, bir ezber olan vizyon, kurallar ve stratejiyle oluşmaz; değerlerle oluşur. Kültürün sürdürülebilirliğini de belirleyen yine değerlerdir. Bu noktada, artık tüm kurumsal değerlerin başına “anlama yaklaşımında olmak” değerini koymak mecburiyetindeyiz. Buna emek vermek, yatırım yapmak zorundayız. Aksi halde en az birkaç yüzyıl daha, şirketlerin kadın istihdamını arttırma girişimlerini, onların rekabet dinamiklerinden biri olarak izleyebiliriz. Cinsiyet dengesindeki ilerleme sağlayan bir şirket olmasından sebep alkış bekleyen değil, teşekkür eden olmak gerektiğini artık anlamamız gerekiyor “dedi.