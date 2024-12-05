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Rasim Ozan Kütahyalı - Ekrem İmamoğlu davasında karar çıktı

Rasim Ozan Kütahyalı'nın yerel seçimleri öncesinde katıldığı bir yayınında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hakaret etmesi üzerine açılan tazminat davasında mahkeme Kütahyalı'nın, 60 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.

Haber Merkezi
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Rasim Ozan Kütahyalı - Ekrem İmamoğlu davasında karar çıktı
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Rasim Ozan Kütahyalı,  katıldığı canlı yayında 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunurken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili söyledikleri tepki çekmişti.

Kütahyalı, İmamoğlu'yla ilgili, "Risk alarak söylüyorum her türlü şerefsizliği yapıyorsun. Adam satın alma, adam kayırma, ona buna paralar dağıtma" ifadelerini kullanmıştı. Ekrem İmamoğlu ise Kütahyalı'nın sözlerini mahkemeye taşımış ve tazminat davası açmıştı. 

Tazminat ödeyecek

Oda TV'nin haberine göre 23. Asliye Hukuk Mahkemesi, söz konusu davada kararını verdi. Mahkeme, Rasim Ozan Kütahyalı'nın, Ekrem İmamoğlu'na 60 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

 

Avukatından "mesleğin gereği" savunması

Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatı, müvekkilinin yaptığı yorumun mesleğinin gereği olarak kabul edilmesi gerektiğini ve davacının kişilik haklarına yönelik herhangi bir saldırı bulunmadığını öne sürdü.

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