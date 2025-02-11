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Reha Muhtar’ın başı hizmetçisiyle dertte! Soluğu savcılıkta aldı: 'Tapu kayıtlarımı çalıp, kaçtı'

Gazeteci Reha Muhtar, evinde çalışan yabancı uyruklu hizmetçisinin kıymetli evraklarını ve özel belgelerini çalıp kaçtığını iddia etti. Savcılığa başvuran Reha Muhtar, "Başıma büyük işler açıp zarara uğramaktan endişe duyuyorum" dedi.

Haber Merkezi
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Reha Muhtar’ın başı hizmetçisiyle dertte! Soluğu savcılıkta aldı: 'Tapu kayıtlarımı çalıp, kaçtı'
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Gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar, 20 Ağustos'ta İstanbul'daki evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmış, uzun süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Reha Muhtar'ın başı evinde görevli olan yabancı uyruklu hizmetçisiyle derde girdi. Sabah Gazetesi'ndeki haberde yer alan iddiaya göre yabancı uyruklu görevli D.S. (48), Reha Muhtar'ın evinde bulunan özel belge ve kıymetli evraklarını çalıp kaçtı.

"Tapu kayıtlarımı çaldı"

Muhtar, "Tapu kayıtlarımı, özel belge ve kıymetli eşyalarımı çalıp kaçtı. Başıma büyük işler açıp zarara uğramaktan endişe duyuyorum" diyerek hizmetçisi D.S.'den şikayetçi oldu

Reha Muhtar savcılığa sunduğu dliekçede, hizmetçisinin kendisi açısından çok önemli bir öneme sahip evraklarını, tapu kayıtlarını, özel belge ve kıymetli eşyalarını çalıp kaçtığını öne sürdü.

Muhtar, bütün kişisel bilgilerinin D.S. tarafından ele geçirildiğini, şüpheli kişinin başına büyük işler açıp kendisini zarara uğratmasından endişe duyduğunu dile getirdi. Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Çocuklarının annesi Deniz Uğur'dan da şikayetçi olmuştu

Muhtar, çocuklarının annesi olan Deniz Uğur'dan da bir süre önce şikayetçi olmuştu. Ünlü sunucu, Uğur'un oturduğu yalıyı ve çocuklarını elinden almak istediğini belirterek davacı olmuştu.

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