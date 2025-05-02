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Yüksek hızlı tren hattında elektrik kesintisi: İstanbul-Ankara seferleri durduruldu

İstanbul-Ankara seferini yapan hızlı tren, Kocaeli Yarımca İstasyonu'nda meydana gelen elektrik kesintisi sebebiyle durdu. TCDD'den yapılan açıklamada, arızanın giderilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Yapılan ilk açıklamadan saatler sonra arızanın giderildiğini belirten bir paylaşım daha yapıldı.

Haber Merkezi
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Yüksek hızlı tren hattında elektrik kesintisi: İstanbul-Ankara seferleri durduruldu
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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın İstanbul-Ankara arasında yapılan hızlı tren seferleri elektrik kesintisi sebebiyle durduruldu.

İstanbul - Söğütlüçeşme'den saat 07:54 kalkışlı hızlı tren, Kocaeli'de bulunan Yarımca İstasyonu'nda yaşanan bir elektrik arızası nedeniyle durdu.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Yüksek Hızlı Tren'in sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Yolcularımız; Yüksek Hızlı Tren hattımızda Kocaeli Yarımca İstasyonunda sabah saatlerinde elektrik besleme hattında meydana gelen teknik arıza nedeniyle İstanbul çıkışlı ve varışlı YHT'lerde gecikmeler yaşanmaktadır. Arızanın giderilmesi için teknik ekiplerin çalışmaları devam etmektedir. Yolcularımıza saygıyla duyururuz."

"Arıza giderildi"

Yüksek Hızlı Tren'in sosyal medya hesabında yapılan ilk paylaşımdan saatler sonra yeni bir paylaşım yapıldı ve arızanın giderildiği belirtildi:

"Sayın Yolcularımız;

Elektrik besleme hattı arızası teknik ekiplerimizce giderilmiş olup YHT seferlerimiz normal şekilde devam etmektedir. İyi yolculuklar dileriz."

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