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Resmi Gazete'de bugün (13 Şubat 2023)

13 Şubat 2023 Tarihli ve 32103 Sayılı Resmî Gazete.

Haber Merkezi
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

–– Olağanüstü Hal Kapsamında Sağlık Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 121)

YÖNETMELİK

–– Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

İlaç ve tıbbi cihaz satışı mobil olarak yapılabilecek

Türkiye Haberleri

İlaç ve tıbbi cihaz satışı mobil olarak yapılabilecek
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