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Resmi Gazete'de yayımlandı: 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta ücretsiz olacak

Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Aatatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla toplu taşıma ücretsiz olacak.

Haber Merkezi
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Resmi Gazete'de yayımlandı: 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta ücretsiz olacak
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Kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı  Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 1 Mayıs 2025 Perşembe, Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

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