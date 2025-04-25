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TFF Tahkim Kurulu Serdal Adalı ve Beşiktaş'ın cezalarını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Beşiktaş'a verilen cezaları onarken, Gaziantep FK ile Başkan Memik Yılmaz’ın cezasını kaldırdı.

Haber Merkezi
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TFF Tahkim Kurulu Serdal Adalı ve Beşiktaş'ın cezalarını onadı
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamada, Başkan Adalı'ya divan kurulu toplantısında futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 54 gün hak mahrumiyeti ile 1 milyon 800 bin lira para cezasının onandığı belirtildi.

Beşiktaş'a divan kurulunda yapılan ve kulübün internet sitesinde yayımlanan beyanlarda yer alan futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar gerekçesiyle uygulanan 2 milyon lira para cezasına ilişkin itirazın reddedildiği aktarıldı.

Gaziantep FK ile başkan Memik Yılmaz'ın cezaları kaldırıldı

TFF Tahkim Kurulu, Gaziantep FK ile Başkan Memik Yılmaz'ın cezalarını kaldırdı.

PFDK'nin futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar sebebiyle Gaziantep FK'ye verdiği 1 milyon lira para ile başkan Yılmaz'a uyguladığı 23 gün hak mahrumiyeti cezalarının kaldırıldığı bildirildi.

RAMS Başakşehir ile yapılan müsabakada kırmızı kart gören Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan'ın 1 maç men cezasının ise onandığı kaydedildi.

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