Resmi Gazete'de yayımlandı: Ekonomi Politikaları Kurulu üyeleri belli oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu üyeliklerine atama yapıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine Göksel Aşan atandı.
Kurullara yapılan atamalar şöyle:
Ekonomi Politikaları Kurulu
Alpaslan Çakar
Prof. Dr. Cem Demiroğlu
Dr. Cemil Ragıp Ertem
Prof. Dr. Ercan Bayazıtlı
Hayrettin Demircan
Mehmet Ali Akben
Doç. Dr. Mehmet Fatih Ulu
Prof. Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin
Meltem Taylan Aydın
Prof. Dr. Mustafa Ege Yazgan
Nilüfer Bulut
Dr. Nurettin Canikli
Osman Çelik
Prof. Dr. Servet Bayındır
Yiğit Bulut
Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu
Prof. Dr. Aytuğ Altundağ
Prof. Dr. Ercümend Arvas
Prof. Dr. Hasan Mandal
Prof. Dr. Kadriye Arzum Erdem Gürsan
Mehmet İhsan Taşer
Prof. Dr. Mehmet Yıldız
Mustafa Erhan Say
Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök
Prof. Dr. Muzaffer Şeker
Prof. Dr. Orhan Aydın
Prof. Dr. Tamer Yılmaz
Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu
Prof. Dr. Abdullah Atalar
Ahmet Akça
Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar
Prof. Dr. Atilla Arkan
İbrahim Taşel
Dr. Ömer Faruk Yelkenci
Sinan Selçuk Pehlivanoğlu
Prof. Dr. Şule Alan
Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu
Prof. Dr. Umran Savaş İnan
Prof. Dr. Yavuz Atar
Prof. Dr. Yusuf Alpaydın
Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu
Akif Çağatay Kılıç
Prof. Dr. Burhanettin Duran
Doç. Dr. Çağatay Özdemir
Prof. Dr. Çağrı Erhan
Prof. Dr. Ferhat Pirinççi
Fikri Işık
Prof. Dr. Kılıç Buğra Kanat
Prof. Dr. Mehmet Akif Kireççi
Prof. Dr. Muhittin Ataman
Prof. Dr. Murat Yeşiltaş
Prof. Dr. Mustafa Aydın
Prof. Dr. Nurşin Güney
Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav
Prof. Dr. Seyit Sertçelik
Hukuk Politikaları Kurulu
Doç. Dr. Cem Duran Uzun
Hakan Çavuşoğlu
Prof. Dr. Mahmut Koca
Prof. Dr. Mehmet Ali Zengin
Mehmet Şükrü Erdinç
Mehmet Uçum
Prof. Dr. Melikşah Yasin
Prof. Dr. Ömer Anayurt
Salih Cora
Selma Öztürk Pınar
Prof. Dr. Süleyman Yılmaz
Prof. Dr. Talat Canpolat
Uğur Kızılca
Vedat Ali Tektaş
Prof. Dr. Yücel Acer
Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu
Prof. Dr. Ahmet Albayrak
Ali Saydam
Aram Kuran
Fecir Alptekin
Gökhan Yazgı
Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar
Han Tümertekin
Dr. Havva Hümeyra Şahin Oktay
Hülya Soydan
Prof. Dr. İskender Pala
Dr. Mustafa Sinan Genim
Orhan Gencebay
Prof. Dr. Ümit Meriç
Prof. Dr. Yusuf Özkır
Sağlık Politikaları Kurulu
Ahmet Selim Köroğlu
Prof. Dr. Ahmet Yılmaz
Prof. Dr. Arife Polat Düzgün
Doç. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız
Prof. Dr. Hasan Türkez
Dr. İhsan Şahin
Prof. Dr. Mehmet Fatih Kılıçlı
Dr. Mustafa Uzun
Prof. Dr. Necdet Ünüvar
Prof. Dr. Özcan Erel
Dr. Sema Ramazanoğlu
Prof. Dr. Serkan Topaloğlu
Prof. Dr. Toker Ergüder
Zülfiye Füsun Kümet
Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu
Abdulkadir Özbek
Doç. Dr. Ahmet Özdinç
Ali Arif Özzeybek
Prof. Dr. Celalettin Vatandaş
Ebru Baybara Demir
Prof. Dr. Emine Özmete
Hayati İnanç
İdris Kardaş
Dr. İpek Coşkun Armağan
Prof. Dr. Kemal Sayar
Dr. Murat Yılmaz
Öznur Çalık
Prof. Dr. Recep Yıldız
Şahika Ercümen
Tarkan Zengin
Prof. Dr. Veysel Bozkurt
Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu
Prof. Dr. Aykut Gül
Prof. Dr. Cenk Aydın
Prof. Dr. Eda Becer
Erdal Bahçıvan
Hüseyin Aydın
Dr. Mehmet Mehdi Eker
Muhammet Uğur Kaleli
Prof. Dr. Muhittin Özder
Ramazan Bingöl
Seyit Güngör Şarman
Zeyd Altun
Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel
Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu
Ali Hamza Pehlivan
Prof. Dr. Burcu Özsoy
Prof. Dr. Cenk Yaltırak
Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz
Prof. Dr. Fatma Zeyner Aygen
Fazlı Kılıç
Prof. Dr. Lütfi Akca
Dr. Mehmet Karabay
Prof. Dr. Metin Sözen
Prof. Dr. Mustafa Erdik
Prof. Dr. Mustafa Kumral
Prof. Dr. Nurcan Meral Özel
Ömer Bulut
Dr. Şadan Kaptanoğlu Dikici
Prof. Dr. Şükrü Ersoy
Prof. Dr. Şükrü Karatepe
Tuna Koç