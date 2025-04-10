Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 üniversiteye rektör ataması yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel seçildi.
Rektör atamaları ise şu şekilde:
- Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mahmud Güngör
- Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turgay Uzun
- Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Zekeriya Akman
- Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Rengin Ak
- Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Gençcelep
- Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Oktay Yıldız
- Çağ Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Murat Koç
- Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necmettin Elmaştığ
- Beykoz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Burak Küntay
- Batman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İdris Demir
- Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Aydın
- Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu
- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İlhami Gülçin