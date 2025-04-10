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Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 üniversiteye rektör ataması yaptı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 üniversiteye rektör atadı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel seçildi.

Rektör atamaları ise şu şekilde: 

- Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mahmud Güngör
- Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turgay Uzun
- Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Zekeriya Akman
- Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Rengin Ak
- Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Gençcelep
- Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Oktay Yıldız
- Çağ Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Murat Koç
- Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necmettin Elmaştığ
- Beykoz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Burak Küntay
- Batman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İdris Demir
- Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Aydın
- Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu
- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İlhami Gülçin

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