Reza Zarrab ve Halkbank davalarının tanığı Hüseyin Korkmaz ABD'de öldü

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde görülen Reza Zarrab davasının kritik tanığı eski polis Hüseyin Korkmaz ABD’de öldü.

Halkbank’ın ABD’de yargılanıp yargılanmayacağıyla ilgili New York İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi'nde görülen davada, savcılık Korkmaz’ın Halkbank aleyhine tanıklık yapacağını açıklamıştı. VOA Türkçe'de yer alan habere göre Korkmaz, Halkbank’ın temyiz davasında tanık olarak ifade verecekti.

Korkmaz ağır hastalığı nedeniyle tanık olarak ifade vereceği duruşmaya katılamamıştı. Mahkeme, New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’nın davayla ilgili “kritik tanık” olarak adlandırdığı Korkmaz’ın video konferans aracılığıyla olarak dinlenilmesine karar vermişti.

New York İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi, Halkbank’ın Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası (FSIA) kapsamında yargılanamayacağıyla ilgili yaptığı başvuruyu geçtiğimiz yılın ekim ayında, mahkeme kararına itirazını aralık ayında reddetmişti.

Aynı mahkeme Halkbank’ın, kararın temyizi için Anayasa Mahkemesi’ne başvuru talebini geçtiğimiz ay kabul etmiş, gerekçeli kararına şerh düşerek Korkmaz’ın tanıklık etmesi için tarafların uzlaştığını vurgulamıştı.

17 Aralık soruşturması delillerini ABD’li yetkililere teslim etmişti

Hüseyin Korkmaz, Hakan Atilla’nın 2018 yılında yargılandığı duruşmalarda iki gün tanık olarak ifade vermişti.

Savcılık adına tanık olarak ifade veren Korkmaz’ın duruşmada Hakan Atilla aleyhine tek bir söz kullanmaması dikkat çekmişti.

Korkmaz, Halkbank'ta birçok kişiden şüphelenmelerine rağmen Atilla'nın hiçbir zaman rüşvet kabul etmediğini ifade etmişti. Korkmaz, tanıklığı sırasında yapılan çapraz sorguda, FBI’ın kendisine 50 bin dolar ödediğini, ABD’de yaşadığı evin kirasını da verdiğini açıklamıştı.

Korkmaz, Türkiye’den kaçarken bazı 17 Aralık delillerini de yanına aldığını, ABD’ye iner inmez delilleri, ülkeye girmesini sağlayan yetkililere teslim ettiğini tanıklığı sırasında verdiği ifadede açıklamıştı.