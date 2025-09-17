  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Reza Zarrab'ın hayatı Netflix'e konu oluyor
Takip Et

Reza Zarrab'ın hayatı Netflix'e konu oluyor

Reza Zarrab'ın ABD'deki yargılama sürecinin ardından Netflix ile anlaşarak hayat hikayesini dizi veya belgesel olarak izleyiciyle buluşturmayı planladığı öne sürüldü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Reza Zarrab'ın hayatı Netflix'e konu oluyor
Takip Et

ABD'den yayınlar yapan gazeteci Serdar Cebe, Reza Zarrab hakkında önemli bir gelişmeyi duyurdu.

Cebe, Amerika’da yargılandıktan sonra itirafçı olan, adını Aaron Goldsmith olarak değiştiren ve geçtiğimiz aylarda evlenen Zarrab’ın Netflix ile anlaştığını açıkladı.

Zarrab’ın hayatının belgesel mi yoksa dizi olarak mı yayınlanacağı ise henüz kesinleşmedi. Bu gelişme, yıllardır Türkiye ve Amerika’da gündemde olan Zarrab dosyasına yeni bir boyut katmış oldu.

Sürpriz buluşma: Kılıçdaroğlu ve Özel görüşecekSürpriz buluşma: Kılıçdaroğlu ve Özel görüşecekGündem
Ara sokakta hız yaptığı için kendisini uyaran babaya tokat atan sürücü tutuklandı: İş yeri kurşunlandıAra sokakta hız yaptığı için kendisini uyaran babaya tokat atan sürücü tutuklandı: İş yeri kurşunlandıGündem
Gündem
"CHP'nin Olağanüstü Kurultayı iptal edilsin talebi" reddedildi
"CHP'nin Olağanüstü Kurultayı iptal edilsin talebi" reddedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dış siyaset mesajı: Tuzağa düşmeyiz, provokasyona gelmeyiz!
Erdoğan'dan dış siyaset mesajı: Tuzağa düşmeyiz, provokasyona gelmeyiz!
MİT Başkanı Kalın, Şam’da Suriye Cumhurbaşkanı Şara’yla görüşecek
MİT Başkanı Kalın, Şam’da Suriye Cumhurbaşkanı Şara’yla görüşecek
Japon Prenses’in tırnağındaki Türk Bayrağı: Kültürel dostluğun ince detayı
Japon Prenses’in tırnağındaki Türk Bayrağı: Kültürel dostluğun ince detayı
Balık sezonu açıldı: En çok satılan balıklar ve fiyatları belli oldu
Balık sezonu açıldı: En çok satılan balıklar ve fiyatları belli oldu
İstanbul'da 11 CHP'li başkan tutuklu: Ne ile suçlanıyorlar?
İstanbul'da 11 CHP'li başkan tutuklu: Ne ile suçlanıyorlar?