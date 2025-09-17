Reza Zarrab'ın hayatı Netflix'e konu oluyor

ABD'den yayınlar yapan gazeteci Serdar Cebe, Reza Zarrab hakkında önemli bir gelişmeyi duyurdu.

Cebe, Amerika’da yargılandıktan sonra itirafçı olan, adını Aaron Goldsmith olarak değiştiren ve geçtiğimiz aylarda evlenen Zarrab’ın Netflix ile anlaştığını açıkladı.

Rıza Sarraf Netflix ile mi anlaştı?https://t.co/98KIhy6E23 — Serdar Cebe (@serdarcebe) September 16, 2025

Zarrab’ın hayatının belgesel mi yoksa dizi olarak mı yayınlanacağı ise henüz kesinleşmedi. Bu gelişme, yıllardır Türkiye ve Amerika’da gündemde olan Zarrab dosyasına yeni bir boyut katmış oldu.