Rojin'in ön otopsi raporu çıktı: Darp izleri tespit edildi!

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cenazesi Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Mahallesi sahilinde bulunan Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in otopsi işlemleri gece geç saatlerde tamamlandı.

Van Adli Tıp Kurumu’nda (ATK) gerçekleştirilen otopsi işlemi yaklaşık 8 saat sürdü. Alınan bilgiye göre, yüzü tanınmaz halde olan Rojin Kabaiş'i babası Nizamettin Kabaiş kıyafetlerinden teşhis etti.

100'den fazla numune alındı

Otopsi işlemleri sırasında, Kabaiş'in bedeninden alınan 100'den fazla numunenin bir kısmının Van Adli Tıp Kurumu'nda, bir kısmının ise İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda inceleneceği öğrenildi.

Rojin Kabaiş'in ön otopsi raporuna ilişkin edinilen bilgiye göre, ceset uzun süre suda kaldığı için erime ve sabunlaşma oluştu ve bu nedenle yüzü tanınamaz hale geldi.

Darp izleri tespit edildi

Raporda, Rojin Kabaiş'in sırtında ve dizinin arkasında darp izleri tespit edildi. Ancak bu izlerin nasıl oluştuğu, suda mı yoksa karada mı meydana geldiği detaylı incelemelerin sonucunda ortaya çıkacak.

Ayrıca raporda, Rojin Kabaiş'in ölüm sebebinin 'boğulma' olarak kayıtlara geçtiği öğrenildi.

Babab Kabaiş: Çocuğumun başına birileri bir şey getirmiş mutlaka

Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş ise kızının öldürülmüş olabileceğini söyledi. Nizamettin Kabaiş şunları söyledi:

"Rojin bir gece boyunca yurda gitmedi, öbür gün saat 12'ye çeyrek kala beni aradılar. Diyor ‘çocuğun gelmemiş’. Benim haberim nasıl olsun çocuğumun gelip gelmediğinden. Kenarda tel örgü yoktu, kamera yoktu, ışık yoktu. Çocuk demiş ki; ‘Gideceğim biraz çakıl taşı toplayacağım’ Benim tahminim serseriler orada görmüşler, çocuğuma zarar vermişler. İnşallah bunu yapanları en yakın zamanda bulup en ağır ceza neyse onlara versinler. Hatta idam etsinler onları. Zararsız küçücük Rojin'den ne istediler. Rojin'in kime ne zararı vardı ki? Niye böyle yaptılar.

24 kilometre uzağa gece o çocuk tek başına gitmez. Ben orayı görmedim. Yurdun yanındaki göl derin değil. Eğer gitselerdi orada boğulma tehlikesi yoktu. 50 kilometre dalgıçlar ileri gidiyor, daha bir karıştı. Çocuğumun başına birileri bir şey getirmiş mutlaka. Tek başına oraya gitmez. Oradan suya girse de oraya kadar gitmez. Bir vahşet vardır. Birileri mutlaka yapmış. Ben devletten bunu istiyorum. Bu vahşeti yapanları en yakın zamanda ortaya çıkarsınlar. Cezaları da idam olsun. Bir daha da Rojinler gitmesin. Acılara son verelim. Çocuklardan, kadınlardan ne istiyorlar?”

Ne olmuştu?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı. Geri dönmeyen Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi. Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi. 28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Telefon incelenmek üzere polise teslim edildi. Telefonla konuştuğu annesine markete gidip, kahve, su ve kek alacağını söyleyen Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı.

Arama çalışmalarının 18’inci gününde Rojin Kabaiş'ın cansız bedeni, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sahilinden kara yolu ile yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Tuşba ilçesine bağlı özellikle yazlıkların bulunduğu kırsal Mollakasım Mahallesi’nde bahçe sulamaya gelen Mehmet Emin Ankay (60) tarafından bulundu. İnşaat işleri ile uğraşan Ankay, sahile yakın bölgede bulunan arkadaşına ait yazlıkta bulunduğu sırada sahildeki karartıyı fark ettiğini söyledi. Yaklaştığında kadın cesedi olduğunu görünce hemen jandarmaya haber verdiğini belirten Ankay, “Saat 14.10 sıralarıydı. Karartıyı fark ettim. Yaklaştığımda ceset olduğunu anlayınca hemen yetkilileri aradım" dedi.