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Malatya'da deprem sonrası otobüs ve sosyal tesisler ücretsiz hizmet veriyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından otobüs ve sosyal tesislerin ücretsiz hizmet sunduğunu belirtti.

Haber Merkezi
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Malatya'da deprem sonrası otobüs ve sosyal tesisler ücretsiz hizmet veriyor
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğündeki depremden sonra otobüs ve sosyal tesislerin ücretsiz hizmet verdiğini söyledi.

Başkan Er, Malatya'daki vatandaşların çoğunun depremi hissettiğini, kentte bir panik havası olduğunu aktardı.

Başkan Er, şu açıklamalarda bulundu: 

"Merak edilecek bir durum yok, Allah'a şükrediyoruz. Herhangi bir can kaybı yok. Şu ana kadar gerek bizim yaptığımız araştırmalarda, gerekse yaptığımız telefon görüşmelerinde şu ana kadar elimize gelen herhangi olumsuz bir haber yok. İnşallah öyle umuyoruz ki bu saatten sonra da bir olumsuzlukla karşılaşmayız. Şu anda ekiplerimiz sahada çalışmalarını yapıyorlar. Ayrıca bir taraftan da insanımızın daha güvende olduklarını hissetmeleri açısından ve teknik personelimizi hem Valiliğimiz hem AFAD'la birlikte koordine ederek yeniden saha taraması yapmaya başladık. Vatandaşlarımız tedirgin olmasınlar. Toplu taşıma araçlarımızı ücretsiz bir şekilde halkın hizmetine sunduk. Ayrıca sosyal tesislerimizde 24 saat gece gündüz ikramlarımız olacak."

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