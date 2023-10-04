RTÜK Başkanı Şahin: Dijital okuryazarlık için MEB ile birlikte çalışacağız

ANKARA (EKONOMİ) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, “medya okuryazarlığının” daha ileri bir seviyeye taşınarak, “dijital okuryazarlık” olarak ele alınması gerektiğini ve bu yönde çalışma başlattıklarını açıkladı. Habitat Derneği, Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Komitesi (ICC Türkiye) ve Netflix yayın platformu tarafından yürütülen “Geleceğin Ekranı” projesi ikinci toplantısı Ankara’da yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan Ebubekir Şahin, RTÜK olarak görev alanlarındaki paydaşların tamamı ile birlikte çalışmak istediklerini belirterek, denetim ve düzenleme faaliyetlerinde de bu iş birliğini sürdürme içinde olduklarını belirtti. RTÜK’ün görevini yürütmede denetim ve düzenleme yetkisi yanındaki en önemli aracın medya okuryazarlığı olduğunu vurgulayarak, “Medya okuryazarlığı artık dijital okuryazarlığa evrilmeli. Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile görüştük, dijital medya okuryazarlığına yönelik iş birliğine giriş yaptık. Gerçekten çok değer ve kıymet verdiğimiz bir alan olan medya okuryazarlığının okullarda, ebeveynlerimize ve çocuklarımıza ulaştırılabilmesi için, dijital medya okuryazarlığını geliştirmemiz için elimizden geleni yapacağız” dedi. Şahin ayrıca, dijital mahremiyete yönelik Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birlikte bir çalışma başlattıklarını ve yakın zamanda TV kanallarında kamu spotu gösterimine başlayacaklarını duyurdu.

Netflix Türkiye ve MENA Kamu İlişkileri Direktörü Pelin Mavili de sayısallaşmanın hayatın heryerinde olduğunu hatırlatarak, bu alanda dijital okuryazarlığın gerekli bir yetenek haline geldiğini vurguladı. Proje kapsamında “çocuğun üstün yararı” kavramı etrafında doğru medya kullanımının öne çıktığını kaydeden Mavili, öğretmen ve ailelerin çocukların en doğru içerik seçimlerini yapabilmelerini sağlamak için gerekli bilgileri vermeyi hedeflediklerini kaydetti.

Toplantıya, Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ile ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Mazhar Basmacı da katıldı.