RTÜK Başkanı Şahin uyardı: Siyasi reklam yasakları başlıyor
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için belirlediği siyasi reklam yasaklarına bu gece yarısı itibarıyla başlanacağı uyarısında bulundu.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile siyasi reklam yasaklarına ilişkin uyarıda bulundu.
Şahin, açıklamasında, "Değerli yayıncı dostlarımız, YSK kararları gereği bugün saat 23.59'dan seçim gününe kadar siyasi reklamların yayınlanması yasaktır. Ayrıca medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, yarın saat 18.00'e kadar seçime katılan siyasi partiler ile adayların sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetlerini yayınlayabileceklerdir. Önemle hatırlatırız." ifadelerine yer verdi.