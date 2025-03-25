  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. RTÜK Başkanı Şahin’den hareket açıklaması: TV kanallarına en ağır ceza verilecek
Takip Et

RTÜK Başkanı Şahin’den hareket açıklaması: TV kanallarına en ağır ceza verilecek

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere tepki gösterdi. Şahin, Erdoğan'a küfür eylemine canlı yayında yakalanan TV kanallarına en ağır cezanın uygulanacağını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
RTÜK Başkanı Şahin’den hareket açıklaması: TV kanallarına en ağır ceza verilecek
Takip Et

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere tepki gösterdi. 

Şahin, "Bu edep dışı küfür ve söylemleri canlı yayın bahanesiyle basın özgürlüğü kisvesi altında veren yayın kuruluşları hakkında ilk Üst Kurul toplantısında en ağır müeyyideler uygulanmak üzere gereğinin yapılacağını belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Saraçhane'deki gösteri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine yapılan hakaretlere tepki gösterdi.

“Canlı yayında ‘hakarete’ en ağır ceza verilecek”

Söz konusu hakaretleri şiddetle kınayan Şahin, şunları kaydetti: 

"Günlerdir yaptığımız uyarılar, verdiğimiz program durdurma dahil üst sınırdan idari cezalara rağmen sorumsuz siyasetçilerin meydanlardaki beyanatlarının çirkin yansımalarına ekranlarımızda da üzülerek şahit oluyoruz. Kendini bilmez ahlaksız bir güruhun devletimizin başı Sayın Cumhurbaşkanımızın ailesi ve merhume annesi ile ilgili sarf ettikleri edep ve insanlık dışı söylemleri nefretle kınıyor ve sahiplerine iade ediyorum. Bu edep dışı küfür ve söylemleri canlı yayın bahanesiyle basın özgürlüğü kisvesi altında veren yayın kuruluşları hakkında ilk Üst Kurul toplantısında en ağır müeyyideler uygulanmak üzere gereğinin yapılacağını belirtmek isterim. Bir kez daha yüce Türk milletine buradan sesleniyorum. Lütfen kendini bilmezlerin provokasyonlarına gelmeyiniz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretten 55 şüpheli gözaltına alındıCumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretten 41 şüpheli gözaltına alındıGündem
AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Çongar trafik kazasında hayatını kaybettiAK Parti İlçe Başkanı Mehmet Çongar trafik kazasında hayatını kaybettiGündem
Gündem
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile bir araya geldi
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile bir araya geldi
Özgür Özel'den yeni boykot listesi
Özgür Özel'den yeni boykot listesi
İmamoğlu’nun yerine kim seçilecek? CHP’nin İBB Başkanvekili adayı belli oldu
İmamoğlu’nun yerine kim seçilecek? CHP’nin İBB Başkanvekili adayı belli oldu
CHP’nin kurduğu boykotyap.com açıldı: İşte yeni boykot listesi...
CHP’nin kurduğu boykotyap.com açıldı: İşte yeni boykot listesi...
CHP'den miting kararı: İki büyük meydandan birinde olacağız
CHP'den miting kararı: İki büyük meydandan birinde olacağız
Cevdet Yılmaz: Beklentiler 1-2 puan değişebilir
Cevdet Yılmaz: Beklentiler 1-2 puan değişebilir