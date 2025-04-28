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RTÜK'ten Ebru Uzun Oruç hakkında suç duyurusu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 'Sokak Kedisi' adlı sokak röportajı kanalıyla ilgili Ebru Uzun Oruç hakkında hukuki süreç başlatıldığını ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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RTÜK'ten Ebru Uzun Oruç hakkında suç duyurusu
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 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, çeşitli mecralarda "sokak röportajları" adı altındaki içeriklerin toplumda ayrışmaya, manipülasyona ve yanlış bilgilendirmeye yol açtığını belirttiklerini ve bu tür yayınların takipçisi olacaklarını ifade ettiklerini anımsattı.

"Hukuki süreç başlatılmış olup, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır"

Bazı çevrelerin, toplumun hassasiyetlerini hiçe sayan, insan onurunu ayaklar altına alan, belirli kesimleri hedef gösteren ve nefret söylemini körükleyen yayınlarına ısrarla devam etmekte olduğunu üzülerek gördüklerini vurgulayan Şahin, "Son olarak, bir vatandaşımıza yönelik gerçekleştirilen, ahlaki ve hukuki sınırları aşan, ağır hakaret ve saygısızlık içeren sokak röportajı, basın meslek ilkeleri ve ifade özgürlüğü kapsamı dışında kalan açık bir hak ihlali niteliği taşımaktadır. Sokak röportajı adı altında vatandaşımızın eğitimini, kültürünü, kişiliğini bilmeden, tahkir ve aşağılamalarda bulunarak hakaret eden bu kişi hakkında gerekli hukuki süreç başlatılmış olup, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Ayrıca, toplumu kin ve düşmanlığa sevk eden, ayrımcılığı körükleyen bu tür içeriklere asla müsamaha gösterilmeyecek, sokak röportajlarına yönelik denetimlerimiz daha da sıkılaştırılarak kararlılıkla sürdürülecektir. RTÜK olarak, vatandaşlarımızın onuruna, itibarına ve kişilik haklarına yönelik her türlü ihlale karşı hassasiyetle yaklaşmaya ve görsel-işitsel medya alanında hukukun ve etik ilkelerin korunması için gereken adımları atmaya devam edeceğiz." dedi. 

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