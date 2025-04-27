Samsun'da akaryakıt istasyonunda heyelan! Enkaz altında kalanlar var

Heyelan, Canik ilçesi Samsun-Ordu yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dağdan kopan toprak ve dev kaya parçaları, yol kenarında bir AVM'nin yanındaki akaryakıt istasyonunun araç yıkama kısmına düştü.

Heyelan 23.20'de oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Samsun'un Canik ilçesinde 23.20 sularında bir benzin istasyonunun olduğu yerde toprak kayması meydana geldiğini ve toprak kayması sırasında oto yıkamada bulunan bir aracın göçük altında kaldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya: Anne kurtarıldı, eşi ve 2 çocuğu göçük altında

Bakan Yerlikaya, açıklamasında "Olay yerine AFAD 2 araç ve 7 personel ile birlikte Emniyet, 112 Sağlık, İtfaiye, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edilmiştir. Arama kurtarma çalışmaları sonucu ilk belirlemelere göre göçük altında kalan Ç.K. bilinci açık şekilde kurtarılmıştır. Eşi A.K. ve 2 çocuğumuzu kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Valimiz olay yerindedir. Vatandaşımızı ve yavrularımızı sağ salim kurtarmak için çalışmalarımız devam etmektedir." dedi.

Samsun Valisi Tavlı: Yaralımızı hastaneye ulaştırdık, hayati tehlikesi bulunmuyor

Samsun Valisi Orhan Tavlı, alışveriş merkezinin yanında bulunan akaryakıt istasyonunda araç yıkama bölümünde bir aile aracını yıkarken toprak kaymasının meydana geldiğini söyledi. Bir vatandaşın yaralı olarak kurtarıldığını vurgulayan Vali Tavlı, "Yaralımızı hastaneye ulaştırdık, hayati tehlikesi bulunmuyor. Toprak kaymasının altında kalan 3 vatandaşımızı kurtarma çalışması devam ediyor." dedi.

Tavlı, olay yerinde AFAD, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile çok sayıda sağlık, polis, jandarma ekibinin çalışmaya katıldığını belirterek, "İnşallah kısa zamanda diğer vatandaşlarımızı da bulundukları yerden çıkarmayı düşünüyoruz. Yani 1 kişiyi kurtardık, 3 kişinin toprak altında ve otomobilin içinde olduğunu düşünüyoruz. Şu an onları kurtarmayı uğraşıyoruz. Bir aile, anne kurtarıldı, diğerlerini kurtarmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.