Derimod'dan birleşme sürecini erteleme kararı

Derimod, tasfiyesiz infisah yoluyla devrolma suretiyle Derimod Pazarlama bünyesinde birleşme kararının ertelenmesine karar verdi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirket'imizin 25/03/2025 tarihli özel durum açıklaması kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetime tabi tutulmuş 31/12/2024 tarihli finansal tablolar ve dipnotları esas alınarak, Şirket'imizin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde tasfiyesiz infisah yoluyla devrolması suretiyle 'Derimod Deri Konfeksiyon Pazarlama Sanayi Ve Ticaret A.Ş.' bünyesinde birleşilmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, başvurusu yapılması planlanan birleşme işleminin, 31 Ağustos 2025 tarihine kadar olan yasal süresi içinde sonuçlandırılabilmesi imkanı kalmamıştır. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca çalışmalarımız devam etmekte olup, bu aşamada yapılması planlanan başvurunun ertelenerek, uygun piyasa koşulları ve takip eden finansal tablo dönemleri çerçevesinde bir başvuru yapılıp yapılmaması ayrıca değerlendirilecektir."