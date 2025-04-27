Fındık ihracatçıları, Giresun’da genel kurulda buluştu: 2024'te ihracat rekoru kırıldı

19 Nisan’da Giresun’daki Genel Sekreterlik binasında gerçekleştirilen toplantıda, Birlik Başkanı Hasan Osman Sabır, 2024 yılında toplam 323 bin 244 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirdiklerini ve bu ihracattan 2,64 milyar dolar döviz geliri elde ettiklerini belirtti. Sabır, ihracatın 2023 yılına göre miktar bazında %14, değer bazında ise %41,37 oranında bir artış gösterdiğini vurgulayarak, 2025 yılında da ihracat artışının devam etmesini hedeflediklerini söyledi.

Dünya pazarındaki payımız düşüşte

Sabır, 90’lı yıllarda Türkiye’nin dünya fındık üretimindeki payının %80 seviyesinde olduğunu ancak son yıllarda bu oranın %60-65 seviyelerine gerilediğine dikkat çekti. "Bu pazar kaybının devam etmesi ve üretim ile ihracattaki payımızın daha da azalması endişesi taşıyoruz," diyen Sabır, özellikle Şili ve ABD’deki agresif büyümeye karşı uyardı.

Don olayı ve rekolte tahmin çalışmaları

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan don hadisesiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Sabır, Birlik adına yıllardır rekolte tahmin çalışmaları yürüten uzman ziraat mühendislerinin sahada inceleme çalışmalarına devam ettiğini, 4 Mayıs’a kadar sürecek bu çalışmaların sonuçlarının görülmeden herhangi bir tahmin yapmanın erken olduğunu ifade etti.

Hindistan'da fındık tanıtım projesi

Toplantının sonunda, Sabır, Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birlikleri olarak Hindistan’da başlatılan tanıtım projesi hakkında da bilgi verdi. 2024 yılında başlatılan projede, Hindistan’ın kuruyemiş tüketim kültürü göz önüne alındığında fındığın önemli bir pazar potansiyeline sahip olduğunu belirten Sabır, bu projeyle fındığın Hindistan'da daha fazla tanıtılmasını ve ilerleyen dönemde meyvelerini toplamayı umduklarını sözlerine ekledi.