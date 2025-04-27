Dünyaya kaptan ihraç ediyoruz, yüzme bilmiyoruz

Başkent Ankara, milyonluk deniz şovu için geri sayıma geçti. 2’nci Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı Artı Boat Show Ankara, 7-11 Mayıs tarihleri arasında Ankara Altınpark ANFA Fuar Merkezi'nde kapılarını açmaya hazırlanıyor. Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği’nin (TYKÇD) ve Ankara Yelken Kulübü’nün desteklediği ve Artı Fuarcılık’ın organize ettiği fuarda 60 katılımcı firma 250’ye yakın modelini denizseverlerle buluşturacak.

“Nüfusun yarısına yakını yüzme bilmiyor”

Fuar önceside düzenlenen basın toplantısında konuşan Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği (TYKÇD) Başkanı Yusuf Ziya Karagöz, Türkiye nüfusunun yarısına yakınının yüzme bilmediğini, İstanbul nüfusunun yaklaşık beşte birinin ise henüz Boğaz’ı görmediğini söyledi. Karagöz şu ifadeleri kullandı: “Fuarlar sektörümüzün gelişmesi için çok önemli. Bana göre Ankara’da tekne fuarı yapmak İstanbul’da yapmaktan 10 kat daha değerli. Niçin Ankara’daki ve Anadolu’daki çocuklarımız kaptan olmasın? Deniz kıyısında mı olmamız gerekiyor? Anadolu’da yaşayan çocuklarımızın da denizi sevmeye ve denizci olmaya hakkı var. Başkentimizde deniz yok ancak Türkiye’deki toplam tekne sayısının yüzde 30’unun Ankaralı olduğunu düşünüyoruz.”

“Deniz ülkesiyiz ama denizci değiliz”

Türkiye’nin yat üretimi ve ihracatında dünyada söz sahibi ülke konumuna geldiğini söyleyen Karagöz, “ Tekne ve yat ihracatının yanında dünyaya kaptan ve hostes ihraç ediyoruz ancak buna karşın Türkiye’deki bağlama kapasitesi an itibarıyla 25 bin. Avrupa’da bu rakam yüzbinler seviyesinde. Her şey farkındalık ile başlıyor. Fuarlar burada kritik öneme sahip. Ankara’nın doğru bir yer olduğunu düşünüyoruz. Asıl amaç tekne alıp satmak değil. Asıl mesele insanlara deniz sevgisini aşılamak. Ülkemizin denizci bir geleceğe sahip olduğunu genç nesillere aktarmamız gerekiyor. Bakanlığımız da denizciliğin gelişmesi için ciddi çalışmalar yapıyor” ifadelerini kullandı.

15 bin denizsever başkentte buluşacak

Artı Boat Show Ankara CEO’su Murat Arslan ise, beş gün sürecek fuarda toplamda 15 bin ziyaretçi hedeflerinin olduğunu söyledi. Arslan, “ Tüm destekçilerimize teşekkür ediyorum. Ankara başta olmak üzere Anadolu’nun nerdeyse tamamında tanıtım faaliyetleri gerçekleştirdik. Asıl hedefimiz Artı Ankara Boat Show’un tekne ve motoryat sektörüne en az 600 milyon dolarlık ticari katkı sunmasına vesile olmak” dedi.

Marina yatırımlarının sayısının artması gerektiğini savunan Arslan, “ İki yıl içerisinde yeni marina yatırımı göremezsek üretim ve ihracat odaklı çalışan denizcilik sektörü ciddi anlamda darboğaza girecek. Potansiyel tekne alıcılarımız deniz aracının fiyatından önce bağlama yeri fiyatı soruyor. Bu trajikomik bir durum. Denizlerle çevrili bir ülkenin bu duruma acilen el atması gerekiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız konuyla ilgili verimli çalışmalar yürütüyor ve ciddi emek harcıyor. Bu çalışmaların gerçeğe dönüşeceğine olan inancımız tam” ifadelerini kullandı.