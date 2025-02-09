RTÜK, yayın ihlali yapan kuruluşlara ceza yağdırdı!

RTÜK, geçtiğimiz yıl televizyon kanallarına "eleştiri sınırını aşan yorumlar ve tarafsızlık ihlali" gerekçesiyle toplamda 55 milyon 100 bin 345 lira ceza uyguladı. RTÜK Üyesi Tuncay Keser, yaptığı açıklamada, "RTÜK'ün amacı, ceza ve tehdit ile tek sesliliği dayatmak değil, halkın haber alma hakkını ve ifade özgürlüğünü korumaktır" dedi.

"Gerekli yaptırımlar en üst sınırdan uygulanacaktır"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada, “Haber bültenlerinde ülkemizde ‘olumlu olaylar’ olmadığı algısı yaratılıp vatandaşlarımızın karamsarlığa ve yalnızlığa düşürülmek istendiği görülmektedir. Yayınca kuruluşlarımıza kanunun bize verdiği yetki doğrultusunda gerekli yaptırımlar en üst sınırdan uygulanacaktır” ifadesini kullandı. Şahin'in açıklaması, RTÜK’ün 2024 yılı boyunca, "eleştiri sınırını aşan yorumlar ve tarafsızlığı ihlal" gerekçesiyle verdiği idari para cezalarını akıllara getirdi.

RTÜK, 2024 yılı boyunca, 23 ayrı idari para cezası verdi. Bu cezalardan 7’si Tele 1’e, 6’sı NOW TV’ye, 4’ü SZC TV’ye, 2’si ise Flash Haber’e uygulandı. Alınan bilgilere göre, "eleştiri sınırını aşan yorumlar ve tarafsızlığı ihlal" gerekçeleriyle RTÜK’ün uyguladığı bu para cezalarının toplamı 55 milyon 100 bin 345 lira oldu.

RTÜK üyesi Tuncay Keser, cezaları şöyle değerlendirdi:

"RTÜK'ün 2023, 2024 ve 2025 cezalarına baktığınızda hep aynı kanallar eleştiri sınırının aşılması, tarafsızlık ihlali gerekçesiyle cezalandırılıyor. Bu 4-5 kanalın ceza sayısı değişebiliyor, ama tablo hep aynı. Bunlar dışında bu maddelerin işletildiği kanal yok. Şikayetlerimizin işleme konulmadığı olaylar bile var. 2024 yılında bu gerekçelerle 55 milyon TL’nin üzerinde ceza kesildi. Bu tabloya rağmen RTÜK Başkanı hala kendine göre bir gazetecilik tarifi yapıyor ve bunu istediğini söyleyebiliyor. ‘Ülkede iyi şeyler oluyor’ diyen kanal sayısı RTÜK Başkanına yetmiyor... Demokrasi ve basın özgürlüğünde gelinen noktanın özeti maalesef bu tablo. Ama unuttuğu bir şey var. Gazetecilik iktidar propagandası yapmak değildir. Kral çıplaksa gazetecinin görevi 'çok yakışmış' demek değildir. Kral çıplaktı ve bunu söyleyebilme cesaretini gösteren hikayenin kahramanı oldu. RTÜK'ün görevi ceza ile tehdit ile tek sesliliği dayatmak değil, halkın haber alma hakkını ve ifade özgürlüğünü korumaktır.”