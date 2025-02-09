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Gözaltına Alınan Birgün yöneticileri için karar verildi!

Dün gözaltına alınan Birgün yöneticileri Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir serbest bırakıldı. Koç ve Gökdemir için adli kontrol şartı uygulandı.

Haber Merkezi
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Gözaltına Alınan Birgün yöneticileri için karar verildi!
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Birgün Gazetesi Yayın Koordinatörü İbrahim Varlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, internet sitesi Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir ile Yayın Koordinatörleri Berkant Gültekin ve Uğur Koç’un gözaltına alındığını duyurdu.

Varlı açıklamasında, "Gazetemizin yöneticileri Uğur Koç ve Berkant Gültekin gözaltına alındı. Arkadaşlarımız Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltı gerekçesi, Sabah muhabirinin Akın Gürlek ziyaretini haber yapmamız. Oysa bu haberi kendileri duyurmuştu" ifadelerini kullandı.

Serbest bırakıldılar

Üç gazeteci, Emniyet'te ifade verdikten sonra savcılığa sevk edildi. Adliyedeki ifade işlemleri sonrasında ise Berkant Gültekin savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Uğur Koç ve Yaşar Gökdemir de haklarında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı.

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