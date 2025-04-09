Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'ye geliyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere 12 Nisan'da Türkiye'ye geleceğini açıklandı.

Zakharova, Lavrov'un forumda konuşma yapacağını ve mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştireceğini bildirdi.

Hakan Fidan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor

Zakharova, yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın daveti üzerine Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, 12 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini ve Antalya Diplomasi Forumu'na katılacağını söyledi.

Zakharova,"Sergey Lavrov, Türk Dışişleri Bakanının daveti üzerine 4'üncü Antalya Diplomasi Forumuna katılmak üzere 12 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edecek. Rus Dışişleri Bakanı, forumda konuşma yapacak ve yabancı mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulunacak" dedi.

Zakharova, Lavrov'un ikili görüşmelerinde, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Güney Kafkasya ve Karadeniz bölgesindeki gelişmelerin yanı sıra belirli devletlerle ilişkilerin güncel yönleri de dahil olmak üzere küresel gündemdeki kilit konuların ele alınmasının planlandığını söyledi.

Diplomasi Forumu'nun teması: "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek"

Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF2025) dördüncüsü Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, 11-13 Nisan'da Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Teması "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" olarak belirlenen forum, diplomasiyi, barış ve işbirliğinin itici gücü haline getirecek ortak stratejiler üzerinde çalışılması için dünyanın dört bir yanından katılımcıları bir araya getirecek.