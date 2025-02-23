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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov yarın Türkiye’ye geliyor

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yarın diplomatik temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya geliyor.

Canan Sakarya
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov yarın Türkiye’ye geliyor
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Canan SAKARYA/ANKARA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Rus mevkidaşıyla yapacağı görüşmelerde, başta ticaret, enerji ve turizm olmak üzere ikili iş birliği konuları kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Görüşmelerde ayrıca, Ukrayna'daki savaşın diplomatik çabalar vasıtasıyla adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi, ABD ile Rusya Federasyonu arasında gerçekleştirilen son temaslar ve Türkiye’nin sürece sunabileceği katkılar ele alınacak. 2022 Mart ayında Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında doğrudan müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye’nin önümüzdeki dönemde de bu rolü üstlenmeye hazır olduğunun altı çizilecek.

Masada kritik konular var

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Suriye ve Orta Doğu dahil bölgesel ve uluslararası meselelerin de kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov’la gerçekleştireceği görüşmelerde; Suriye’nin terör unsurlarından tamamen arındırılması konusunda Türkiye’nin kararlılığını vurgulayarak, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunmasının şart olduğunun altını çizecek. İsrail’in Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehdit eden saldırgan yaklaşımının kabul edilemez olduğu belirtilecek. Suriye’de istikrarın tesisi için yeniden imar çalışmalarının başlatılmasının gerekliliğine dikkat çekilecek görüşmelerde, Gazze’de sağlanan ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve Gazze’ye ulaştırılan insani yardımların artırılması gerektiği belirtilecek. Filistinlilerin anayurtlarından zorla göç ettirilmesinin kabul edilemez olduğu kaydedilerek, Orta Doğu’da barışın ancak iki devletli çözüm temelinde sağlanabileceğini vurgulanacak.

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye’ye son ziyaretini 18 Ekim 2024 tarihinde 3+3 Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısı çerçevesinde yapmıştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lavrov’la son olarak 20 Şubat 2025 tarihinde G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Johannesburg’da bir görüşme gerçekleştirdi.

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