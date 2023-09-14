Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Salih Uzun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, rafineri ve dağıtıcı lisans sahibi şirketlerin Rusya'dan indirimli fiyattan petrol ve petrol ürünü aldıklarını ancak indirimsiz fiyattan pompaya yansıtıldığını ifade etti.

Akaryakıt fiyatlarındaki artışlara işaret eden Uzun, "Rus petrolündeki iskonto vatandaşa yansıtılsın. Madem Rusya'dan indirimli akaryakıt alıyorlar, bu indirimden halk yararlansın. Rusya fiyatından alıyorlar, İtalya fiyatından satıyorlar. İndirimin vatandaşa yansıtılması durumunda akaryakıt fiyatları 1 ila 5 lira daha düşük belirlenebilir." diye konuştu.

Sorunun çözülmesi için kanun değişikliği yapılması gerektiğini, bu nedenle kanun teklifi verdiklerini, konunun takipçisi olacaklarını dile getiren Uzun, "Rusya'dan indirimli alınan petrol, indirim uygulanarak halka satılmalı. Uygulanmadığında aradaki fark devletin kasasına da girmiyor. Farkın tamamı bir avuç lisans sahibi şirketin kasasında kalıyor." ifadelerini kullandı.