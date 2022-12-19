Saadet Partisi, Anayasa değişiklik teklifine destek verecek
Saadet Partisi, başörtüsüne anayasal güvence getiren Anayasa değişiklik teklifine destek vereceğini açıkladı.
ANKARA - EKONOMİ
Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, anayasa değişiklik teklifine destek vereceğini duyurdu. SP’li Karaduman, sosyal medya hesabından “2/ 4779 esas sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifine katılıyorum” açıklaması yaptı.
Başörtüsüne anayasal güvence getiren aile tanımını yeniden yapan Anayasa değişiklik teklifi 336 milletvekilinin imzasıyla geçtiğimiz günlerde Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Teklife AK Parti ve MHP Milletvekillerinin yanı sıra BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici ile Bağımsız İstanbul Milletvekili Fatih Mehmet Şeker’de imza attı.
İYİ Parti Genel İdare Kurulu’ndan (GİK), TBMM Başkanlığı’na sunulan başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliği teklifine “destek” eğilimi çıkmıştı. CHP anayasa değişikliği teklifine destek verip vermeyeceği konusunda henüz net bir açıklama yapmadı.