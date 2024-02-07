Sabancı Ailesi'nden Atlı Köşk açıklaması

Sevilay Sabancı Çınar’ın Atlı Köşk’ün 48’de 1 hissesini 200 milyon liraya satışa çıkardığı haberi üzerine Sabancı Ailesi avukatları aracılığıyla bir açıklama yayınladı.

Açıklamada “Sevilay Çınar’ın Atlı Köşk’ün itibarına zarar vermeye yönelik manipülatif açıklamalarına dayalı olduğunu üzülerek görmekteyiz” ifadesi yer aldı.

Ocak 1978... Sakıp Sabancı, Atlı Köşk'ün bahçesinde...

Açıklama şöyle devam etti:

* Atlı Köşk’ün 47/48 oranında hissedarı Hacı Ömer Sabancı Holding’dir ve taraflar arasında ortaklığın giderilmesine yönelik yargı süreci devam etmektedir. Köşkün müze vasfı ise kesintisiz devam etmektedir ve edecektir.

* Yargı süreci devam ederken, ülkemiz için bu kadar kıymetli bir değerin alelade bir satışa konu edilmesi mümkün olmadığı gibi, söz konusu internet sitesine konulan ilanlar da hukuka aykırıdır.

* Bu nedenle Atlı Köşk’ün itibarına zarar vermeye yönelik bu tür iddialara itibar edilmemesi ve gereken hassasiyetin gözetilmesini rica ederiz.