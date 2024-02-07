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Sabancı Ailesi'nden Atlı Köşk açıklaması

Açtığı davayla Sabancı Ailesi’nin mirasına ortak olan Sevilay Sabancı Çınar, 600 milyon dolar değerindeki Atlı Köşk’ün 48’de 1’lik hissesini 200 milyon TL’ye satışa çıkardığı haberleri basında yer aldı. Bunun üzerine Sabancı Ailesi konuya ilişkin bir açıklama yayınladı ve köşkün müze vasfının kesintisiz devam edeceğini belirtti.

Haber Merkezi
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Sabancı Ailesi'nden Atlı Köşk açıklaması
Fotoğraf: DepoPhotos/ Sakıp Sabancı ve Ailesi tarafından kullanılan Emirgan'daki Atlı Köşk 2002 yılında Sakıp Sabancı Müzesi'ne çevrilmişti.
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Sevilay Sabancı Çınar’ın Atlı Köşk’ün 48’de 1 hissesini 200 milyon liraya satışa çıkardığı haberi üzerine Sabancı Ailesi avukatları aracılığıyla bir açıklama yayınladı.

Açıklamada “Sevilay Çınar’ın Atlı Köşk’ün itibarına zarar vermeye yönelik manipülatif açıklamalarına dayalı olduğunu üzülerek görmekteyiz” ifadesi yer aldı.

Ocak 1978... Sakıp Sabancı, Atlı Köşk'ün bahçesinde...

Açıklama şöyle devam etti:

* Atlı Köşk’ün 47/48 oranında hissedarı Hacı Ömer Sabancı Holding’dir ve taraflar arasında ortaklığın giderilmesine yönelik yargı süreci devam etmektedir. Köşkün müze vasfı ise kesintisiz devam etmektedir ve edecektir.

* Yargı süreci devam ederken, ülkemiz için bu kadar kıymetli bir değerin alelade bir satışa konu edilmesi mümkün olmadığı gibi, söz konusu internet sitesine konulan ilanlar da hukuka aykırıdır. 

* Bu nedenle Atlı Köşk’ün itibarına zarar vermeye yönelik bu tür iddialara itibar edilmemesi ve gereken hassasiyetin gözetilmesini rica ederiz.

Emirgan'daki Karadağ Prensi'nin yalısı (Atlı Köşk).
Sultan II. Abdülhamid tarafından Karadağ Prensi Nikolay'a armağan edilen Atlı Köşk'te uzun yıllar Sabancı Ailesi yaşadı. Köşk 2002 yılında Sakıp Sabancı Müzesi'ne dönüştürüldü. 

 