Sabiha Gökçen Havalimanı'nda taksicilere ambargo

Uluslararası Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ticari taksi sorunu gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Havalimanı'da 'Sabiha Gökçen Havalimanı' yazan taksiler haricinde dışarıdan gelen ticari taksilerin alınmadığını ve yolcu indirildiğinde veya bindirildiğinde yüksek miktarda ceza yazıldığını iddia eden taksi şoförleri acilen bu duruma çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Yolcularını dışarıya kadar yürütüp oradan alıyorlar

Havalimanı'na inen yolcular oturdukları semtteki kendi tanıdıkları ticari taksi duraklarını arayarak havalimanından alınmasını istiyor. Sabiha Gökçen yazılı ticari taksilerin dışında yolcu indirip veya bindiremeyen taksiciler yolcularını mecburen havalimanı dışına kadar yürütüp oradan alıyorlar. Bu durum karşısında hem taksi şoförleri ve yolcular mağdur olurken, konunun bir an önce çözülmesini istiyor.

"Biz bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz"

Taksi şoförü Aydın Bayram, "Bizim bütün müşterilerimiz havalimanına gittikleri zaman dönüşlerinde de bizim durağımızın araçlarıyla alınmalarını istiyorlar. Biz de bu durağımızın aracıyla alınmak isteyen müşterilerimizi, halkımızı havalimanına gidip de aldığımızda dışarıda trafik ekibi araçlarımızı bağladı. Pek çok aracımız bağladı. Müşterilerimizle bunu paylaştık. Dedik ki buradan trafik ekipleri araçlarımızı bağlıyorlar. Israrla dediler ki biz buradan binmek istemiyoruz, biz aynı mahallenin taksiyiz, aynı kültürden geliyoruz, haşır neşir olmuş duraklarla bir halkız, biz sizin gönderdiğiniz taksilere binmek istiyoruz. Ben de kendilerine diyorum ki o zaman havalimanının dışına kadar yürümeniz gerekiyor. Dolayısıyla bu müşterilerimiz geliş katından çıkış noktasına kadar havalimanının dışına yürümek zorunda kalıyorlar, ellerinde valizlerle. Biz bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz, bu hoş bir görüntü değil. Yolcularımızın dışarıya kadar yürümesini istemiyoruz, yürütmek istemiyoruz. Bunun İstanbul genelinde yetkililerin dikkate alaraktan bu kuralı bize göre yönlendirmelerini tavsiye ve talep ediyoruz" dedi.