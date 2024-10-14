  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. MSB açıkladı: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi!
Takip Et

MSB açıkladı: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiği açıklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MSB açıkladı: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi!
Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiği duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!

TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor! Peki kampanya başvurusu ne zaman, şartları neler?TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor! Peki kampanya başvurusu ne zaman, şartları neler?Ekonomi

 

Çin'in ihracatı 6 aydır büyüyorÇin'in ihracatı 6 aydır büyüyorKüresel Ekonomi

 

Gündem
Beyoğlu'nda polise saldırmıştı: Annesi anlattı, yine aynı ihmal!
Beyoğlu'nda polise saldırmıştı: Annesi anlattı, yine aynı ihmal!
Sahte ilanlarla 20 milyon dolarlık dolandırıcılık: 31 kişi tutuklandı
Sahte ilanlarla 20 milyon dolarlık dolandırıcılık: 31 kişi tutuklandı
Metropoll araştırdı! Türkiye güvenli bir ülke mi? Yüzde 58,5 aynı cevabı verdi
Metropoll araştırdı! Türkiye güvenli bir ülke mi? Yüzde 58,5 aynı cevabı verdi
SON DAKİKA.... Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması: Oda oda, kim nerede belli
Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması: Oda oda, kim nerede belli
Oba Makarna patlaması: Hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi
Oba Makarna patlaması: Hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi
Kayıp üniversiteli Rojin Kabaiş 17 gündür aranıyor
Kayıp üniversiteli Rojin Kabaiş 17 gündür aranıyor