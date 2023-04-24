Sağlık Bakanlığı kura tarihi ne zaman, saat kaçta? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek çalışanları belirleyecek kura çekimi en çok merak edilen konular arasında yer aldı.

Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilecek 10 bin 900 sürekli işçi alımına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başvurular, 22-27 Mart 2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) 'esube.iskur.gov.tr' adresi üzerinden gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanlığı personel alımı 42 bin 500 işçiden 30 bin 600'ünün sonuçları belli olurken, 10 bin 900 kişi için yeniden kura çekimi yapılacak.

Sağlık Bakanlığı, personel alımı kura çekimi ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı için 25-26 Nisan 2023 tarihlerinde kura çekimi yapılacak.

Kuralar Ankara'da noter huzurunda yapılacak, sabah 09:00’da çekilmeye başlanacak ve saat 18:00’da sona erecek.

Sonuçların 25-26 Nisan tarihlerinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar https://yhgm.saglik.gov.tr/ internet adresinden yayınlanacak.