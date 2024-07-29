Sağlık çalışanlarına '2 milyon liranın altında' ev sahibi olma vaadi

HEKİMSEN öncülüğünde hayata geçirilen proje kapsamında, çeşitli illerde konutlar inşa edilecek.

Proje, sağlık çalışanlarının barınma sorunlarına çözüm sunmanın yanı sıra, onların yaşam kalitesini artırmayı ve daha huzurlu bir yaşam sürmelerini hedefliyor.

HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, yaptığı açıklamada, "Kamuda ve üniversitede çalışan hekimlerimiz, gelecekleri için hiçbir şey planlayamıyorlar. HEKİMSEN öyle basit bir sendika değil, standart bir sendika da değil. Hekimlerin bütün sorunlarında veya üyelerimizin bütün sorunlarında olaya müdahil oluyoruz. Şu an için Ankara'da başlayan bir konut projemiz var. Yapı kooperatifi kurduk. Bu yapı kooperatifi, çok kısa bir süre içerisinde hekimlerimizi taksitle çok uzun olmayan bir sürede, özel imkanları olan konutlara sahip hale getirecek." dedi.

"Akademisyenlerimizden yeterli desteği henüz bulamadık"

Üyeler için faaliyet yürüttüklerini söyleyen Kurban, "HEKİMSEN olarak inanılmaz atılımlar içindeyiz. Bunun içine yasa çalışması giriyor, psikolojik danışmanlık giriyor. Biliyorsunuz maalesef intiharlar yaşandı ve çokça yaşanıyor. Biz 'Bunu nasıl durdururuz? Bunun nasıl önüne geçeriz?' diye çok çalışıyoruz. Bununla ilgili yeterli desteği sendika olarak akademisyenlerimizden henüz bulamadık. Sebep olan faktörleri, tam tespit edemezsiniz ama bu olaya götüren faktörleri önceden tespit edebilirsiniz. Bunlarında kimin tarafından tespit edileceğinin de tespit edilmesi gerekiyor. Sizi en iyi kim tanır, beraber çalıştığınız, yaşadığınız insanlar. Bunların neyi fark etmesi gerekiyor? İşte bunu fark etmeleri gereken bir eğitim var. O eğitimi vermek için de bunun araştırılması gerekiyor. Dolayısıyla biz her konuda hizmet üreten ve yapan bir yapıyız" diye konuştu.

"750 bin TL ile 1 milyon TL arasında peşinatla ev sahibi olabilecekler"

HEKİMSEN üyelerinin 750 bin TL ile 1 milyon TL arasında peşinatla ev sahibi olabileceğini kaydeden Adil Kurban, "Bu konut projemiz, inanılmaz faydalara yol açacak. Zaten biliyorsunuz inşaat sektörü geçici bir krizde. Şu an konut projeleri durma aşamasına gelmiş. İşte bunu, bu dönemde aktive ediyoruz. Bu da güzel bir şey. Şöyle anlatayım. Çalışmamızda 2 milyon TL'nin altına 3 oda bir salon havuzlu ev imkanı olabiliyor. Bu da hakikaten bütün üyelerimiz ve geleceğimiz için çok önemli bir yatırım ve güzel bir örnek. Herkesin de gelecekte kolaylıkla ev sahibi olması mümkün olacak diye düşünüyorum. İlk proje Ankara'da oldu. Diğer illerde de başlıyor. Şu an Malatya'da, Kayseri'de, Konya'da, Bingöl'de birçok yerde bu konut projesi başlama aşamasında" ifadelerini kullandı.

HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, "Bir talebim daha var Sağlık Bakanımızdan. Lütfen biz hekimlere ÖTV'leri kaldırsınlar. Milli aracımız TOGG'dan hekimlerimizi taksitle araç sahibi yapalım. Bir çoğunun aracını değiştirememe veya araç alamama problemi de var." diye konuştu.