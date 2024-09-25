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Sakarya'da alarm! Su çekildi, kayıklar karaya oturdu

Sakarya'daki Sapanca Gölü'nün suyu 17 metre çekildi. Sapanca Gölü'nün su seviyesi yapılan son ölçümlerde 30,57 metre olarak ölçüldü. Su kaybı nedeniyle iskeleler susuz kalırken göl içerisindeki kayıklar ise tamamen karaya oturdu.

Haber Merkezi
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Sakarya'da alarm! Su çekildi, kayıklar karaya oturdu
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Sapanca Gölü'nde yaşanan su kaybını görüntüledi.

Şehrin en büyük su kaynağı Sapanca Gölü'nde yaşanan su kaybıyla iskeleler susuz kalırken göl içerisindeki kayıklar ise tamamen karaya oturdu.

Tüm uyarılara rağmen yaz mevsimi boyunca yapılan bilinçsiz sulama, kaçak kullanım ve diğer faktörlerin etkisiyle yaşanan su kaybı sonrası göl havzası kıyıdan 17 metre geri çekildi.

Maksimum doluluğu 32,20 metre olan Sapanca Gölü'nün su seviyesi yapılan son ölçümlerde 30,57 metre olarak kaydedildi.

SASKİ'den tasarruf çağrısı

SASKİ'den yapılan açıklamada ise geçen günlerdeki yağışların göl üzerinde beklenen etkiyi göstermediği belirtilerek, "Gölün ihtiyacı olan yağışların ise ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor. Belirsizliklerle beraber su kaynağımız her geçen gün daha fazla su kaybediyor. Lütfen bu konuda duyarlı olalım. Fotoğraflar yaşanan sorunu gözler önüne seriyor. Su kaynakları sınırsız değil, tasarruflu kullanalım" ifadeleri kullanıldı.

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