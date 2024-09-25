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SON DAKİKA... AFAD duyurdu: Bitlis'te 4.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Bitlis'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA... AFAD duyurdu: Bitlis'te 4.5 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14:50'de Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise Bitlis'teki depremin büyüklüğünü 4.7 olarak duyurdu.

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