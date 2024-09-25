SON DAKİKA... AFAD duyurdu: Bitlis'te 4.5 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Bitlis'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14:50'de Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.
Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise Bitlis'teki depremin büyüklüğünü 4.7 olarak duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 25, 2024
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Tatvan (Bitlis)
Tarih:2024-09-25
Saat:14:50:03 TSİ
Enlem:38.2575 N
Boylam:42.55861 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/sNIMg7OHky@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi