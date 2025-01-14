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Şam'dan Ankara'ya üst düzey ziyaret: İlk heyet geliyor

Suriye Dışişleri ve Savunma bakanları ile İstihbarat Başkanı'nın yarın Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Haber Merkezi
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Şam'dan Ankara'ya üst düzey ziyaret: İlk heyet geliyor
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Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Enes Hattab'ın yarın Ankara'ya gelmesi bekleniyor.

Ziyaret kapsamındaki görüşmelerde, yeni dönemde Türkiye ve Suriye arasındaki diplomatik ilişkiler ile bölgesel işbirliği konularının gündemde olması öngörülüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Suriye toplantısında Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşmüştü.

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