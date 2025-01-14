  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Çaldıkları sorularla sınavı kazanmışlardı: 7 FETÖ'cü hakkında gözaltı kararı
Takip Et

Çaldıkları sorularla sınavı kazanmışlardı: 7 FETÖ'cü hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012 yılı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sorularının FETÖ mensuplarına sızdırılmasına ilişkin soruşturması kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çaldıkları sorularla sınavı kazanmışlardı: 7 FETÖ'cü hakkında gözaltı kararı
Takip Et

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 2012 yılı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı'na ilişkin soruşturma kapsamında, FETÖ üyelerince yazılı sınav öncesinde erişilen soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.

Sınav sorularını alarak sınavı kazandığı belirlenen 7 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Usta oyuncu Bedia Ener Öztep yaşamını yitirdiUsta oyuncu Bedia Ener Öztep yaşamını yitirdiGündem
Konut kredisinde son durum! 1 milyon TL’nin geri ödemesi ne kadar? İşte güncel oranlar...Konut kredisinde son durum! 1 milyon TL’nin geri ödemesi ne kadar? İşte güncel oranlar...Ekonomi
Benzin ve motorine zam yolda: İşte 14 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzin ve motorine zam yolda: İşte 14 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Bugün yurtta hava nasıl olacak? Meteorolojiden sağanak, buzlanma ve çığ uyarısıBugün yurtta hava nasıl olacak? Meteorolojiden sağanak, buzlanma ve çığ uyarısıGündem

 

Gündem
Yenidoğan çetesinin SGK'yı ne kadar zarara uğrattığı belli oldu
Yenidoğan çetesinin SGK'yı ne kadar zarara uğrattığı belli oldu
Bahçeli'den İmralı mesajı: İkinci görüşme sonrası PKK'nın örgütsel varlığının bittiği açıklanmalı
Bahçeli'den yeni İmralı mesajı: İkinci görüşmeden sonra...
Yenidoğan çetesi davasında savcının değiştirilmesi talebi reddedildi
Yenidoğan çetesi davasında savcının değiştirilmesi talebi reddedildi
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 40 zanlı yakalandı
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 40 zanlı yakalandı
Fenomen Kerimcan Durmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi
Fenomen Kerimcan Durmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi
İstanbul’daki Avusturya Sen Jorj Hastanesi kapatılıyor
İstanbul’daki Avusturya Sen Jorj Hastanesi kapatılıyor