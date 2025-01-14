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Usta oyuncu Bedia Ener Öztep yaşamını yitirdi

Türk tiyatrosunun ve televizyon dünyasının usta ismi Bedia Ener, 70 yaşında hayatını kaybetti. "Yaprak Dökümü", "Mahallenin Muhtarları" ve "Ada Masalı" gibi unutulmaz projelerde rol alan sanatçı, Profesör McGonagall karakterine Türkçe sesiyle hayat vermişti.

Haber Merkezi
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Usta oyuncu Bedia Ener Öztep yaşamını yitirdi
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Türk tiyatrosunun ve televizyon dünyasının önemli isimlerinden biri olan Bedia Ener’in vefat haberi, sanat camiası ve hayranlarını yasa boğdu.

"Yaprak Dökümü", "Kırık Kanatlar", "Bir Zamanlar Osmanlı", "Ada Masalı" ve "Mahallenin Muhtarları" gibi pek çok önemli projede yer alan deneyimli sanatçı, aynı zamanda seslendirme dünyasında da büyük izler bıraktı.

Umur Çolak'ın haberine göre, usta oyuncunun ölümünün ardından, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafla birlikte yazdığı, “Hoşçakalın, ben melek oldum…” notu paylaşıldı.

Bedia Ener kimdir?

15 Haziran 1954’te İstanbul’da doğan Bedia Ener, sanat hayatına 1968 yılında Bakırköy Halkevi’nde tiyatro sahnesinde adım attı. 1970 yılında Şehir Tiyatroları kadrosuna katılan Ener, kariyeri boyunca Haldun Dormen Tiyatrosu, Gazanfer Özcan Tiyatrosu, Yeditepe Oyuncuları ve Asuman Dabak Tiyatrosu gibi önemli topluluklarla çalıştı.

Tiyatro sahnesindeki başarısını ekranlara da taşıyan Ener, pek çok sinema ve dizi projesinde oyunculuk yaptı. Ayrıca seslendirme sanatçısı olarak da unutulmaz eserlere imza attı. Dünyaca ünlü “Harry Potter” serisinde Profesör McGonagall karakterini Türkçe olarak seslendiren Ener, bu çalışmasıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Ankara’da yaşayan ve son olarak "Ada Masalı" dizisinde yer alan Bedia Ener, oyunculuk dersleri vererek genç yeteneklere ışık tutmayı sürdürüyordu.

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