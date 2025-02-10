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Samsun Çarşamba Havalimanı yılın ilk ayında 124 bin 201 yolcuyu ağırladı

Samsun Çarşamba Havalimanı yılın ilk ayında 124 bin 201 yolcuya hizmet verdi. Yük trafiği ise ocak ayında 1340 ton olarak gerçekleşti.

Haber Merkezi
AA
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Samsun Çarşamba Havalimanı yılın ilk ayında 124 bin 201 yolcuyu ağırladı
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda ocak ayında yolcu trafiği iç hatlarda 111 bin 595, dış hatlarda 12 bin 606 olmak üzere 124 bin 201 olarak gerçekleşti.

İç hat ve dış hatlarda toplam 1340 uçak iniş kalkış yaptı

Havalimanından iç hatlarda 1217, dış hatlarda ise 123 uçak iniş kalkış yaptı.

Yük trafiği ise ocak ayında 1340 ton oldu.

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