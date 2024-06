Şanlıurfa iş dünyasından elektrik kesintilerine karşı çözüm çağrısı

Takip Et

Mehmet Nabi BATUK / ŞANLIURFA

Şanlıurfa’da son zamanlarda il genelinde yaşanan elektrik kesintilerine karşı basın toplantısı düzenleyen iş dünyası temsilcileri, kentin elektrik altyapısını güçlendirecek yatırımların ivedilikle hayata geçirilmesi çağrısı yaptı. Kayıp kaçak ile mücadelede sorumluluğun Dicle EDAŞ’ta olduğunu anımsatan iş dünyası temsilcileri, faturasını ödeyen işletmelerin ve vatandaşların yaşanan elektrik kesintileri ile zarara uğradığına dikkat çekerek çözüm çağrısı yaptı. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, yaşanan kesintilerin tüm sorumluluğunun Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.’de olduğunu vurgulayarak, defalarca kez taahhüt edilmesine rağmen gerekli hat yenileme çalışmalarının yapılmadığını söyledi. Günlerdir devam eden elektrik kesintilerinin kentin sanayi, tarım, sağlık ve eğitim gibi birçok sektörü tehdit etmeye başladığını ifade eden Mehmet Yetim, “Elektrik kesintileri, sulama pompalarının çalışmasını engelleyerek tarım arazilerinin sulanmasını imkansız hale getirdi. Tarım sektörümüz ekonomik olarak zarara uğratılıyor. Yaşanan kesintiler Organize Sanayi Bölgemizde ise üretim hatlarının durmasına ve yavaşlamasına neden oluyor. Özellikle teknolojik ekipmanlar kesintiler nedeniyle zarar görüyor. Hem doğrudan üretim kayıpları hem de üretim süreçlerinin yeniden başlatılması ve hasar gören ekipmanların onarımı yaşanan bu elektrik kesintileri ile beraber iş dünyası için ciddi ekonomik bir problem haline geldi” dedi.

“Kayıp kaçak ile ilgili ithamları kabul etmiyoruz”

Organize Sanayi Bölgesinin yanı sıra Gıda OSB, Besi OSB ile şehir merkezleri, il ve ilçelerde faaliyet gösteren esnafların mağduriyetinin her geçen gün artığını vurgulayan Mehmet Yetim, “Yıllardan beri tartışıldığı halde bir türlü çözülemeyen bu sorunun ortadan kalkması için elektrik altyapısının modernize edilmesi ve mevcut sistemlerin iyileştirilmesi gerekiyor. Kesintilerin önlenmesi için elektrik dağıtım şirketi ve kamu otoritesi tarafından acil ve etkili önlemler alınmalı. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız, Şanlıurfa Milletvekillerimiz ve bütün siyasiler ile Mülki idare amirleri bu sorunla bir an önce ilgilenmesini bekliyoruz. Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. daha önce defalarca kez taahhüt etmesine rağmen hatlarda yenileme yapmadı. Aynı şekilde Trafo merkezlerinde yenileme hiçbir zaman yapılmadı ve halende yapılmıyor. Her defasında kaçak elektrik kullanımından yakınan DEDAŞ, artık ilimizi karalayan bir şirket haline gelmiştir. Kesinlikle bu ithamları kabul etmiyoruz hiçbir zamanda etmeyeceğiz. İlimizde kaçak elektrik kullanım oranı yüzde olarak çok düşük seviyelerde yer alıyor” diye konuştu.

“Kaçak elektik kullanımıyla mücadele DEDAŞ’ın görevidir”

Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ise DEDAŞ’ın kayıp kaçak ile ilgili açıklamalarına ilişkin konuştu. Kayıp kaçak ile mücadelenin sorumluluğunun DEDAŞ’ta olduğunu hatırlatan Mehmet Kaya, şunları söyledi: “Bugün üzülerek belirtiyoruz ki karşımızda sorunlara karşı duyarsız kalan bir şirket var. Eğer kayıp kaçak oranı yüksekse bu oranları azaltacak merci yine DEDAŞ’tır. Kim kaçak elektrik kullanıyorsa gerekli cezaları kessinler. DEDAŞ’ı bütün ilimizi cezalandıran hamlelerden geri dönmeye çağırıyoruz. Faturasını yatıran milyonlarca insanı mağdur etmenin hiçbir açıklaması olamaz. Yetkili ve denetleyici kurumlarımızdan sorunların çözümü için bir an önce harekete geçmeyi talep ediyoruz.

Sulama sorunu nedeniyle mısırdaki ekim kaybı yüzde 70’i geçti

Ziraat Mühendisleri Odası Şanlıurfa Şube Başkanı Mehmet Süzen’de kırsaldaki kesintiler nedeniyle 2’inci ürün ekimlerinde ciddi sorunlar olduğunu kaydetti. Elektrik kesintisinden kaynaklı sulama eksikliği nedeniyle özellikle mısır üretiminde sorun yaşanacağı uyarısında bulunan Mehmet Süzen, “Elektrik kesintileri nedeniyle çiftçilerimiz batma noktasına geldi. Sulanamayan arazilerdeki çiftçilerimizin büyük bir bölümünde ikinci ürün ekimleri durdu. Mısır üretimindeki ekim kaybımız yüzde 70’oranını geçti. Elektrik kesintilerine karşı artık bir çözüm bulunması lazım. Enerjinin özel şirketler tarafından değil de devlet tarafından verilmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.