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Şanlıurfa'da işçiler göçük altında kalmıştı: 3 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa’da kanalizasyon çalışmasında toprak kayması sonucu işçiler göçük altında kalmıştı. 3 işçinin hayatını kaybetmesiyle ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

Haber Merkezi
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Şanlıurfa'da işçiler göçük altında kalmıştı: 3 şüpheli tutuklandı
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması sonucu 3 işçinin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alınmıştı

Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığı, kanalizasyon çalışmasında görev yaptıkları sırada üzerlerine toprak kayması sonucu Engin Çekiç, Halil Kartal ve Abdülkadir Altınsöz'ün hayatını kaybetmesine yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Sorumlular tutuklandı

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, firma sorumlusu Ü.Ö. iş makinesi operatörü H.A. ile harita mühendisi N.A. tutuklanırken, M.K. ve diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı.

M.K'ye adli kontrol şartı uygulandığı belirtildi.

Ne olmuştu?

Önceki gün Bahçelievler Mahallesi'nde kanalizasyon çalışması yapan işçilerin üzerine yolun etrafındaki toprak yığını çökmüş, yapılan arama kurtarma çalışması sonrası 1 işçi kurtarılmış, 3 işçinin ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

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