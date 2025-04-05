Şanlıurfa'da işçiler göçük altında kalmıştı: 3 şüpheli tutuklandı
Şanlıurfa’da kanalizasyon çalışmasında toprak kayması sonucu işçiler göçük altında kalmıştı. 3 işçinin hayatını kaybetmesiyle ilgili 3 şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması sonucu 3 işçinin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alınmıştı
Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığı, kanalizasyon çalışmasında görev yaptıkları sırada üzerlerine toprak kayması sonucu Engin Çekiç, Halil Kartal ve Abdülkadir Altınsöz'ün hayatını kaybetmesine yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.
Sorumlular tutuklandı
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, firma sorumlusu Ü.Ö. iş makinesi operatörü H.A. ile harita mühendisi N.A. tutuklanırken, M.K. ve diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı.
M.K'ye adli kontrol şartı uygulandığı belirtildi.
Ne olmuştu?
Önceki gün Bahçelievler Mahallesi'nde kanalizasyon çalışması yapan işçilerin üzerine yolun etrafındaki toprak yığını çökmüş, yapılan arama kurtarma çalışması sonrası 1 işçi kurtarılmış, 3 işçinin ise cansız bedenine ulaşılmıştı.