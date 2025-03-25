Saraçhane gözaltıları: 206 kişiye tutuklama talebi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve akabinde yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasıyla yaşanan toplumsal olaylar kapsamında gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

206 kişi için tutuklama talebi

Protestolar sırasında “kamu düzenini bozmak”, “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılmak”, “görevli memura mukavemet” gibi suçlamalarla gözaltına alınan kişilerin ifadeleri tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, savcılık sorgularının ardından 206 kişi için tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk işlemi yapıldı.

Protestolar sırasında yaşanan olaylara ilişkin görüntüler inceleniyor

Diğer taraftan, tutuklama talebiyle sevk edilen kişilerin büyük çoğunluğunun Saraçhane ve çevresinde gerçekleştirilen gösteriler sırasında gözaltına alındığı öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise protestolar sırasında yaşanan olaylara ilişkin görüntüleri incelemeye devam ediyor.

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