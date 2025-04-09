Saraçhane tutuklamaları: 28 sanık hakkında tahliye kararı

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla birlikte, tüm Türkiye’de protesto gösteriler başladı. Protesto gösterileri sırasında, birçok kişi gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.

Halk TV'nin aktardığına göre İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi hakiminin, İstanbul - Saraçhane’de gözaltına alınan ve bir kısmı cezaevinde tutuklu, bir kısmı ise ev hapsinde tutulan 28 sanık hakkında tahliye kararı verdiği bildirildi.

Avukat Fırat Aras, “Yüzleri güldüren bir gelişme” diyerek ayrıntıları anlattı. Aras, konuya ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada, “Berlin’de hakimler var sözünü anımsatan yüzleri güldüren bir gelişme; İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi, saraçhane gözaltıları sonrası bir kısmı cezaevinde tutuklu, bir kısmı ev hapsinde tutulan 28 sanık hakkında açılan davada tüm sanıkları tahliyesine karar verdi” sözlerini sarf etti.

Avukat Fırat Aras’ın X hesabından paylaştığı açıklaması şöyle:

“Berlin’de hakimler var sözünü anımsatan yüzleri güldüren bir gelişme;

İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi, saraçhane gözaltıları sonrası bir kısmı cezaevinde tutuklu, bir kısmı ev hapsinde tutulan 28 sanık hakkında açılan davada tüm sanıkları tahliyesine karar verdi.

Mahkeme hakim gerekçesinde,

Anayasa Mahkemesinin birçok kararında belirtildiği gibi, konutu terk etmemek adli kontrol tedbirinin tutuklama gibi Anayasanın 19. maddesinde düzenlenen kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı kapsamında kalması, dolayısıyla anılan adli kontrol tedbirine karar verebilmek için tutuklama koşullarının varlığının gerekmesi dikkate alınarak haklarında konutu terk etmemek adli kontrol tedbirine karar verilen ................... isimli sanıkların üzerilerine yüklenen suça ilişkin tüm delillerin toplanmış olması, bu nedenle delillerin yok edilmesi ya da değiştirilmesi imkanının bulunmaması, sanıkların konutlarında göz altına alınmış olmaları da dikkate alındığında, sabit yerleşim yeri sahibi olmaları, kaçacaklarına dair somut olguların bulunmaması, üzerilerine yüklenen 2911 Sayılı Yasanın 32/1 maddesinde öngörülen hapis cezasının alt ve üst sınırı ile sanıkların göz altına alındıkları, sonrasında adli kontrol tedbirine hükmedildiği tarihler dikkate alındığında adli kontrol tedbiri kararının devamının ölçülü olmayacağı, ayrıca benzer şekilde aynı suçu işledikleri iddia edilen 15 sanık hakkında yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verdi.”