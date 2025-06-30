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Sarıyer'de denizde kaybolan 2 genci arama çalışmaları ikinci gününde devam ediyor

Sarıyer'de denizde kaybolan 2 genci arama çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter ve dronla çalışmalara havadan destek verilirken, dalgıçlar da su altında arama yapıyor.

Haber Merkezi
AA
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Sarıyer'de denizde kaybolan 2 genci arama çalışmaları ikinci gününde devam ediyor
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Sarıyer'de, denize girdikten sonra kaybolan 2 genci arama çalışmaları ikinci gününde helikopter ve dron destekli sürdürülüyor.

Kısırkaya'daki plajda dün denize girdikten bir süre sonra gözden kaybolan 22 yaşındak, Sedat Yağız ile 18 yaşındaki Enes Açıkça'yı arama çalışmaları gece verilen aranın ardından sabah saatlerinde yeniden başlatıldı.

Sahil Güvenlik, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), kıyı emniyeti, jandarma ve itfaiye ekipleri de çalışmalara katıldı.

Dalgıçlar su altında arama yaparken, botlarla su yüzeyi ve kıyı da sürekli teknolojik cihazlarla taranıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter ile dronlar da çalışmalara havadan destek veriyor.

Bölgeye gelen Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı çalışmaları yakından takip etti.

Denizde kaybolan 2 gencin yakınları da bölgede bekliyor.​​​​​​​

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