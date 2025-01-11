Savcı adayı Mithat Can Yalman otelde ölü bulunmuştu! Bakan Tunç'tan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, savcı adayı Mithat Can Yalman'ın yaşamına son vermesiyle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Tunç: Soruşturma başlatıldı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tunç, adli ve idari soruşturma başlatıldığını aktardı. Tunç, "Adana Adliyesinde staj yapan savcı adayımız Mithat Can Yalman’ın hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsü içindeyiz. Savcı adayımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaşanan acı olayın hemen ardından adli ve idari soruşturma başlatılmış olup süreç hassasiyetle takip edilmektedir" dedi.

Savcı adayı Mithat Can Yalman, sosyal medyada paylaştığı intihar notunda, bir hakim ve bir savcının mobbing ve tehditlerine uğradığını, şikayetinin sonuçsuz kaldığını belirtmişti.

Ne olmuştu?

Sosyal medya platformu X'te, Yalman'a ait olduğu belirtilen bir hesaptan saat 18.19'da bir intihar notu paylaşıldığı görülmüştü.

Koordinatör hakim ile mentör savcının mobbing ve tehditlerine maruz kaldığını aktaran Yalman, notta şu ifadelere yer verdi:

"Bir yargı mensubu Adana Adliyesinde çalışan Cumhuriyet Savcısı Adayı olarak birkaç hususu bilginize arz etmek ve hayatla olan bağımı tamamen kopartmak istiyorum. Yaklaşık birkaç aydır Koordinatör Hakimimiz M.Ç’nin mobbing ve tehditlerine maruz kalıyorum. Buna mentör savcım S.Ü.Y adlı şahsın da tehditleri eklenince (bu hususta ilgili kişilerde ses kaydı mevcuttur) hukuki hakkımı aramak üzere Adana Cumhuriyet Başsavcısı B.G. ve Komisyon Başkanı M.A.Ç ile görüştüm sağ olsunlar ilgileneceklerini söylediler lakin bir süredir herhangi bir adım atılmadı. Açık konuşmak gerekirse bir adım atılacağını dahi düşünmüyorum. Bu kişilerin böyle olması tüm yargı mensuplarımızın böyle olduğu anlamına gelmiyor inanın o kadar çok sayıda kaliteli ve yetkin hukukçu tanıdım ki sayılarını tarif edemem. Bu vesileyle yüce Türk yargısını selamlıyorum. Velhasıl kelam umarım hakkım yerde bırakılmaz ve bu hususun üstüne gidilir. Herkesten helallik istiyor ve şahsen benden yana hakkımı herkese helal ediyorum. Aşağıda attığım cübbeyi giymek en büyük hayalimdi yüce Allah kısa da olsa nasip etti son olarak sözlerimi şair Bâkî’nin ünlü deyişiyle bitirmek istiyorum. "Âvâzeyi bu âleme Dâvud gibi sal Bâkî kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş."