  1. Ekonomim
  2. Magazin
  3. Kanser teşhisi konulmuştu! Mustafa Keser son durumu belli oldu
Takip Et

Kanser teşhisi konulmuştu! Mustafa Keser son durumu belli oldu

Prostat kanseri teşhisi konulan sanatçı Mustafa Keser'in geçirdiği ameliyat sonrası sağlık durumunun iyi olduğu, kemoterapi almasına gerek kalmadığı açıklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kanser teşhisi konulmuştu! Mustafa Keser son durumu belli oldu
Takip Et

2024'ün son günlerinde Mustafa Keser, sevenlerini üzen bir açıklamada bulunmuştu. 79 yaşındaki şarkıcı, katıldığı bir davette kanser teşhisi konulduğunu açıklanmıştı. Öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran Mustafa Keser’e, yapılan detaylı tetkikler sonucunda kanser olduğu ortaya çıkmıştı. 

Eşi de kanser tedavisi görüyor

Yaşadığı zorlu süreci; "Sağlık durumum gayet iyi. Hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum" sözleriyle ifade eden usta ismin eşi de bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Ameliyata alındı

Ünlü şarkıcı, 4.5 saat süren bir ameliyata alındı. 

Sağlık durumu iyi 

Ameliyatın başarılı geçtiği ve Mustafa Keser’in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Doktorları, sanatçının kemoterapi almasına gerek kalmadığını belirtti.

Ankara Süreci sonrası Somali ve Etiyopya'dan yeni adımAnkara Süreci sonrası Somali ve Etiyopya'dan yeni adımDünya

 

Rusya: ABD'nin düşmanca eylemleri cevapsız kalmayacakRusya: ABD'nin düşmanca eylemleri cevapsız kalmayacakDünya

 

Magazin
Ferdi Tayfur'a veda günü: Hayranları AKM'yi doldurdu, gözyaşlarıyla uğurlandı
Ferdi Tayfur'a veda günü: Hayranları AKM'yi doldurdu
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur fenalaştı: 'Ayırdınız beni babamdan'
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur fenalaştı: 'Ayırdınız beni babamdan'
Ferdi Tayfur'un cenaze programında değişiklik oldu
Ferdi Tayfur'un cenaze programında değişiklik oldu
Ferdi Tayfur'un eski eşi Necla Nazır'dan açıklama: Bütün Türkiye’nin başı sağ olsun
Ferdi Tayfur'un eski eşi Necla Nazır'dan açıklama: Bütün Türkiye’nin başı sağ olsun
Yavuz Bingöl'den Ferdi Tayfur itirafı: Onun için kafama çatal fırlattılar
Yavuz Bingöl'den Ferdi Tayfur itirafı: Onun için kafama çatal fırlattılar
Ünlü sanatçının vefatının ardından Ferdi Tayfur'un eski eşi Necla Nazır'dan ilk açıklama
Ünlü sanatçının vefatının ardından Ferdi Tayfur'un eski eşi Necla Nazır'dan ilk açıklama