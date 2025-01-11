Kanser teşhisi konulmuştu! Mustafa Keser son durumu belli oldu

2024'ün son günlerinde Mustafa Keser, sevenlerini üzen bir açıklamada bulunmuştu. 79 yaşındaki şarkıcı, katıldığı bir davette kanser teşhisi konulduğunu açıklanmıştı. Öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran Mustafa Keser’e, yapılan detaylı tetkikler sonucunda kanser olduğu ortaya çıkmıştı.

Eşi de kanser tedavisi görüyor

Yaşadığı zorlu süreci; "Sağlık durumum gayet iyi. Hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum" sözleriyle ifade eden usta ismin eşi de bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Ameliyata alındı

Ünlü şarkıcı, 4.5 saat süren bir ameliyata alındı.

Sağlık durumu iyi

Ameliyatın başarılı geçtiği ve Mustafa Keser’in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Doktorları, sanatçının kemoterapi almasına gerek kalmadığını belirtti.