Kanser teşhisi konulmuştu! Mustafa Keser son durumu belli oldu
Prostat kanseri teşhisi konulan sanatçı Mustafa Keser'in geçirdiği ameliyat sonrası sağlık durumunun iyi olduğu, kemoterapi almasına gerek kalmadığı açıklandı.
2024'ün son günlerinde Mustafa Keser, sevenlerini üzen bir açıklamada bulunmuştu. 79 yaşındaki şarkıcı, katıldığı bir davette kanser teşhisi konulduğunu açıklanmıştı. Öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran Mustafa Keser’e, yapılan detaylı tetkikler sonucunda kanser olduğu ortaya çıkmıştı.
Eşi de kanser tedavisi görüyor
Yaşadığı zorlu süreci; "Sağlık durumum gayet iyi. Hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum" sözleriyle ifade eden usta ismin eşi de bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
Ameliyata alındı
Ünlü şarkıcı, 4.5 saat süren bir ameliyata alındı.
Sağlık durumu iyi
Ameliyatın başarılı geçtiği ve Mustafa Keser’in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Doktorları, sanatçının kemoterapi almasına gerek kalmadığını belirtti.