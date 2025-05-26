Schengen vizesi sürecinde yeni uyarı! Başkonsolos’tan şirket eleştirisi geldi

Schengen vizesi almak isteyenler için Almanya Başkonsolosu’ndan önemli uyarılar geldi. Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer danışmanlık şirketleriyle çalışmanın riskelerini vurguladı ve bireysel başvuruları önerdi.

Almanya-Türkiye arasındaki ilişkileri anlattı

Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer, Yaşar Üniversitesi'nde düzenlenen "Germany: New Goverment- Foreign Policy?" başlıklı seminere katıldı.

Seminerde Schröer öğrencilere Almanya-Türkiye arasındaki ilişkileri, Almanya’daki yeni hükümeti ve dış politikaları anlatarak soruları yanıtladı.

Türkiye Çin'in ardından ikinci sırada

Ralf Schröer, Türkiye’de yılda 250 bin kişiye vize verdiklerini belirterek, İzmir’in vize sağlanan şehirler arasında yurt dışındaki Alman dış temsilciliklerinin sıralama listesinde 10’uncu sırada yer aldığını söyledi. İstanbul’un birinci, Ankara’nın ise beşinci sırada bulunduğunu ekledi.

Başkonsolos, "Dünyada Türkiye’den daha fazla vize sağladığımız tek bir ülke var, o da Çin. Bunun nedeni ise 1 milyarlık nüfusa sahip olmaları" dedi.

Vizede öncelik iş insanları ve öğrencilere

Vize alma süreci hakkında konuşan Başkonsolos Schröer, "Türk hükümeti ile aldığımız karar gereğince vizede öncelik iş insanları ve öğrencilere verilmektedir. Ziyaret ve turist kategorisinde başvuru yapanlar maalesef bu dönemde yoğunluk nedeniyle birkaç ay beklemek durumunda kalabilir" dedi.

"Zorunlu olmadıkça danışmanlık şirketleriyle çalışmayın"

Vize danışmanlık şirketlerinin süreci yavaşlattığına dikkat çeken Başkonsolos Schröer şu tavsiyelerde bulundu:

"Zorunlu olmadıkça vize danışmanlık şirketleriyle çalışmayınız. Ticari vize danışmanlık şirketlerinin devreye girmesiyle işlemleriniz ne daha iyi ne de daha hızlı ilerler; hatta tam aksine, süreç yavaşlayabilir. Schengen vizesi hakkında doğru ve güncel bilgiyi edinmeniz gerekir, başvuruların eksiksiz olarak doğrudan Türkiye’deki ilgili konsolosluklara yapılması vize alma şansınızı artıracaktır."

"Cascade Kuralı'nı daha etkin uygulayacağız"

Schengen vizelerinin geçerlilik sürelerini kademeli olarak uzatan Cascade Kuralı’nı yakın gelecekte Türkiye’de daha etkin biçimde uygulayacaklarını ifade eden Schröer, "Çok girişli Schengen vizesi, bir yarıyılda en fazla 90 gün kalışı kapsar. Vizenin geçerlilik süresi farklılık gösterebilir. Genellikle ilk başvuruda, tek girişli ya da kısa süreli çok girişli vize verilir. Ancak vizeyi doğru şekilde kullandığınız takdirde, bir sonraki başvurunuzda daha uzun süreli bir vize almanız mümkün olur. Bu zincirleme şekilde devam eder; daha sonra bir yıl, iki yıl hatta beş yıl süreli vize alınabilir" diye konuştu.