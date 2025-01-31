Seçil Erzan: Fatih Terim fazla para aldı, Emre Belözoğlu’nun parası Semih Kaya'da

Futbol dünyasından Arda Turan, Muslera, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Fatih Terim gibi isimlerin de aralarında olduğu çok sayıda kişiyi hayali bir fonda, yüksek kar vaadiyle dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan’ın yargılanmasına 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Fatih Terim’in de aralarında olduğu kişilerin şikayeti üzerine birleşen dosya kapsamında Seçil Erzan’ın ve avukatların beyanları alındı. Erzan, yargılamada şikayetçi futbolcuların hepsinin getirdikleri paranın bankacılık sistemi dışında olduğunu bildiklerini ifade ederek neden sadece kendisinin yargılandığını sorguladı.



Daha önce duruşmalara gösterilen ilgi nedeniyle büyük salonda görülen dava ilk defa kendi salonunda, 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. İlk duruşmaları yaklaşık 200 kişinin izlediği Seçil Erzan’ın yargılandığı davanın bu duruşmasını yaklaşık 20 kişi takip etti. Duvar'dan Osman Çaklı'nın haberine göre Erzan, 21 aydır tutuklu olduğunu, annesinin hasta olduğunu ve kendisinden başka kimsesi olmadığını belirterek serbest bırakılma talebinde bulundu.



Erzan’ın ifadesinde öne çıkanlar şöyle:

“İddiaları kabul etmiyorum. Sayın Başkan benim hiçbir zaman birini aldatma durumum olmadı. Hile kastım olmadı. Veremeyeceğimi düşünerek herhangi bir menfaat için hareket etmedim. Verdiğim kağıtlarda faizler de yazıyordu. Fazlasıyla kazandırdığım paralarda da kimseden bir tek kağıt almadım. Niyetimin ödeme yönünde olduğunu görün. Bankacılık hayatım boyunca çalışkan biriydim. İnsanlara paralar kazandırdım. Piyasa koşulları içerisinde paralarının fazlasını kazandırdım. Paraların hiçbirisi bana resmi bir bankacılık işlemi için teslim edilmedi. Konuştuğumuz faizin bankacılık ürünü olmadığını herkes biliyordu. Al-ver ilişkisi de bankacılık sistemi dışında oldu. Bu kişiler bankadan kayıt içi alamayacakları parayı, kayıt dışına çıkardılar."

"Benim merhaba diyemediğim Muslera’nın parasını almam mümkün değil"

Erzan şöyle devam etti:

“En başından en sonuna kadar geri ödeme iradesindeydim. Bugün de geri ödeme iradesini gösteriyorum. Herkesten çok ben istiyorum. Müşteki olan ya da sanık olarak bulunan ya da söz edilmesine rağmen müşteki ya da sanık olmayan 30 ayrı kişiye kat be kat faiz ödedim. Bu 30 kişiden 13 kişi bu iddianamede yer alıyor. Fatih Terim ve bir sürü insan ana parasından fazlasını aldı. Ayhan Akman’a, Semih’e ödediğim fazla paralardan suçlanmıyorum değil mi? Kısmi ödeme yaptıklarım var. Selçuk İnan, Muslera, Burhan Taşpolat ve Pınar Güzel, kısmi ödeme aldı. Bu da geri ödeme iradesini gösteriyor. Maalesef ki ana parası tamamlanmamış ve hiç para alamayan insanlar var. Emre Belözoğlu ana parasından hiç almadı. Doğruları söylüyorum. Bu futbolcular birbirlerini ikna ederek bana geldiler. Benim merhaba diyemediğim Muslera’nın parasını almam mümkün değil. Ben bu insanlarla savaşmak istiyorum, hukuk mücadelesi vermek istiyorum. Bana sürekli eziyet ettiler. Beni öldürmediler ama öldürmekten beter ettiler. Dayanamıyorum artık, 21 aydır tutukluyum. Hasta bir annem var, benden başka kimsesi yok. Her türlü adli kontrole razıyım. Lütfen beni tahliye edin. 30 ayrı kişi beni dolandırdı. Semih Kaya’ya neden gidilmiyor. Emre Belözoğlu’nun 700 bin doları Semih Kaya’da.”

"HTS kayıtlarına bakılırsa Terim’in şoförünün kimden para aldığı ortaya çıkar"

Seçil Erzan’ın avukatı da müvekkiline paralel olarak şöyle konuştu: “Siz Fatih Terim’ talimatla dinlediniz, biz soru soramadık. Bizim onlara soru sorabilmemiz için şartların sağlanması lazım. Bu dosyanın iddianamesi maalesef müştekilerin ifadelerine dayanıyor. Terim, 3,5 milyon dolar ödemesi olduğunu söylüyor. Nerede verilmiş, nasıl vermiş, kaydı var mı? Müvekkilim bir tane mesaj üzerinden 3,5 milyon dolar borçlu ilan ediliyor. HTS kayıtlarına bakılırsa Terim’in şoförünün kimden para aldığı ortaya çıkar. Arda Turan’ın beyanı var, uzun süre para yatırmamış İspanya’ya gitmiş. Ne oldu da Seçil Erzan’a para yatırmaya karar verdi. Birinden karlı iş olduğunu duymuş demektir ki parasını getirmiş. Müvekkilin parayı teslim ettiği anlamı da çıkar buradan. 21 aydır tutuklu, tutukluluk cezalandırma olamaz. Annesi hasta ve kaçma şüphesi yok.”

Selçuk İnan ve Muslera’nın avukatı, “Selçuk İnan Antep’te. İfadesine başvurulacaksa talimat yazılmasını istiyoruz. Muslera dün maçtaydı. Müvekkillerimizin bizce, tekrar dinlenmesine gerek yok. Müştekilerin tekrar ifade vermesi süreci uzatacak. Her celsede zaten yeni tanıklar oluyor, o yüzden vazgeçilsin. Bankadan yazı bekliyorduk, geldi. 500 bin dolar üzerindeki paraların ne için çekildiği bilinmiyor. Banka kusurlu görünüyor" diye konuştu.

Emre Belözoğlu ve Volkan Bahçekapılı'nın avukatı ise, "Birleşen dosya yönünden dosyaya eklenen yeni sanıklardan şikayetçiyiz, katılma talebimiz vardır" dedi.

Avukatların çoğu genellikle sözlü olarak birleşen dosya bakımından tekrar ifade alınmasına gerek olmadığı görüşünü paylaştı.