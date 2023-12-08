Seçil Erzan paranın nerede olduğunu açıkladı: Para bileklerinizdeki saatlerde

Seçil Erzan'ın avukatı Nazlı Nadide Karaaslan, FOX Haber'e açıklama yaptı. Karaaslan, Erzan'ın 12 boyunca müşterilerine önemli para kazandırdığını, 2021 yılından itibaren de şu an tutuklanıp yargılandığı sistemini kurduğunu anlattı ve "Bu kız hiç kimseye mi para kazandırmadı?" diye sordu. Karaaslan şöyle konuştu:

"Para herkesin taktığı saatlerde"

"Bu kız 2011'den 2022'ye kadar bunu yapmış zaten. Oradaki insanlara sormak lazım. Bu kız hiç mi kimseye para kazandırmadı? Oturdukları evde, bindikleri arabalarda, çocuklarının üniversite tahsillerinde. Seçil'in bir ifadesi var; "Para herkesin taktığı saatlerde" diyor. Bu para Seçil'de değil. Açıkça bir yerlerde gömülü değil. Bu ismi geçenlerin kişilerin faizinde, evlerinde, arabalarında, kasalarında. Paralar burada."

Karaaslan, müvekkilinin son iki yıldır "ponzi" sistemini kurduğunu savunurken, geçmişte müşterilerine önemli paralar kazandırdığını da ileri sürdü:

"Spekülatif bir yatırım fonundan kâğıt alıyor ve tamamen para yok oluyor. O günlerde Seçil o parayı kurtarma adına insanlardan para alıyor. O bir yakını için almış. Hem müşterisi hem yakınıymış. O da ticari hayatta başarılı bir iş insanıymış. Onun gözünde bu kâğıdı beceremedin der diye yapmış! 2021'in sonu dolar bir anda yükseliyor. Seçil'in de o dönemde 2 milyon dolarlık falan bir açığı var."

Ali Yörük ile tanıştı, işler kontrolden çıktı

2021 yılında 2 milyon doları borsada batıran Erzan'ın, bu tarihten sonra para arayışına girdiğini anlatan avukatı, Ali Yörük ile tanışmasının ardından işlerin kontrolden çıktığını ileri sürdü.

Seçil Erzan'ın para kazandırdığı nedeniyle çok sevildiğini, herkese katkıda bulunduğunu ileri süren Karaaslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkes Seçil'e çok güzel hediyeler almış, kapısına gelenler. Ne yersin, ne içersin diye soranlar. Köyünden bir şeyler gönderenler. Pahalı hediyeler alanlar. Bu neyi gösterir? Demek ki Seçil hepinize bir katkıda bulunmuş. Hepinize bir artı değer hayatın olağan akışı dışında bir fayda sağlamış ki siz Seçil'e "Seço" diyebilmişsiniz!"

"Para almadık diyenler..."

"Hiç para almadık, hiç bir araya gelmedik diyen insanlara sesleniyorum; Biz kabul ediyoruz, Seçil haksız. Seçil suçlu, Seçil borçlu. Ama insanlar da çıksın söylesin. WhatsApp kayıtları ile HTS kayıtlarını eşleştirdiğimizde hani hiç para almadık diyenler var ya nasıl cevap verecekler ben çok merak ediyorum. Bu para Seçil’de değil."