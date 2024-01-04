Seçmen listeleri askıya çıktı: 'Kontrol edin' çağrısı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde oy kullanacak olan vatandaşların listeleri muhtarlıklara iletildi. Bugün muhtarlıklarda askıya çıkan seçmen listelerinde vatandaşlar nerede ve hangi sandıkta oy kullanabileceklerini öğrenebilecek. Seçmen listeleri 17 Ocak 2024 tarihine kadar muhtarlıklarda askıda olacak.

Seçmen listelerini muhtarlığa asan Yıldırım Beyazıt Mahalle Muhtarı Gonca Kaan, “31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek Yerel Seçimler için Yüksek Seçim Kurulu’nda gelmiş olan askı listelerimizi muhtarlıklarımıza asmış bulunmaktayız. Bugün itibariyle astığımız listemiz 2 hafta boyunca muhtarlıklarımızda olacaktır. Burada ismi var mı? Yok mu? diye öğrenmek isteyen vatandaşlarımızı muhtarlıklarımıza bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

"Tüm seçmenleri seçmen listelerini kontrol etmeye çağırıyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi Binici, YSK'nin açıkladığı seçim takvimi doğrultusunda seçmen listelerinin 17 Ocak'a kadar askıda kalacağını hatırlattı.

Bunun, seçmen kaydı olmayan vatandaşların kayıt oluşturmasına ve var olan seçmen bilgilerini düzenlemeye imkan tanıdığını ifade eden Binici, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Tüm seçmenleri, bulundukları yerleşim yerlerindeki seçmen listelerini kontrol etmeye çağırıyoruz. 17 Ocak'a kadar seçmenler, seçmen kayıtlarını muhtarlıklardan ve YSK'nin internet sitesinden kontrol edebilir. Vatandaşlarımızın, seçmen listelerine kaydolmak veya bilgileri düzeltmek içinse nüfus müdürlüklerine, ardından ilçe seçim kurullarına başvurmaları gerekiyor.

Yurtlarda ikamet eden üniversite öğrencilerinin, okullarından veya e-devlet üzerinden aldıkları öğrenci belgesi ve yurt müdürlüklerinden yurtta kaldıklarına dair alacakları belge ile nüfus müdürlüğüne başvurarak oy kullanmak için adreslerini birinci adres olarak kaydettirmeleri gerekiyor. Bu yolla öğrenciler, okullarının olduğu seçim çevresinde oy kullanabilir."

Binici, tüm seçim çevrelerinde parti örgütleriyle birlikte seçim takviminin her aşamasını takip ettiklerini belirtti. (İHA-AA)