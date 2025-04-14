Sedefkar Zafer Karazeybek hayatını kaybetti

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sedefkar Zafer Karazeybek'in 65 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türk süsleme sanatlarının usta ismi, geleneksel sedefkarlık alanında derin izler bırakan Bakanlığımız sanatçısı Zafer Karazeybek'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik.

Bursa'dan doğan bir ustalıkla; tarihi eser restorasyonlarından hat sanatına eşlik eden tashih bıçaklarına, Osmanlı'nın hoşaf kaşığı geleneğinden zarif sedef işlemelerine kadar kültürümüze ve sanatımıza paha biçilemez katkılar sundu. El emeğiyle işlediği her parça, geleneğin inceliğini ve ustalığın izini taşıyordu. Eserleriyle yaşayacak, adı kültür tarihimizde daima anılacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

Zafer Karazeybek'in cenazesinin bugün öğle vakti Bursa Ulucami'de kılınacak cenaze namazının ardından Orhangazi ilçesi Çakırlı Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

"Sedafkarlık" ne demek?

“Sedefkarlık”, Osmanlı döneminden günümüze uzanan geleneksel bir Türk el sanatıdır. Ahşap yüzeylere sedef (inci parlaklığında bir deniz canlısı kabuğu) gibi süsleme malzemelerinin kakma (inlay) yöntemiyle işlenmesiyle ortaya çıkar.

Sedef: Genellikle deniz canlılarının kabuklarının iç yüzeyinden elde edilen, parlak ve inci gibi ışık yansıtan bir maddedir.

Sedefkarlık sanatı: Ahşap üzerine sedef, bağa (kaplumbağa kabuğu), fildişi, gümüş gibi malzemelerin kesilerek yerleştirilmesiyle yapılan süsleme sanatıdır.

Teknik: Önce ahşap yüzeye desen oyulur, ardından bu oyuklara sedef parçaları yerleştirilip yapıştırılır ve yüzey cilalanır.

Kullanım alanları: Sandıklar, rahleler, mücevher kutuları, mobilyalar, kapı panoları, enstrümanlar (örneğin ud, kanun gibi) gibi çeşitli eşyalarda kullanılır.

Bu sanat dalını icra eden kişilere ise sedefkâr denir. Günümüzde özellikle Gaziantep, İstanbul ve Bursa gibi şehirlerde sedefkarlık örneklerine rastlanır.